اشتباه بوجود مسيّرات يربك حركة الطيران في شمال النرويج

تم تحويل مسار عدة رحلات جوية في بعد مشاهدة ما يشتبه أنها ، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية في وقت متأخر من .وذكرت هيئة الإذاعة النرويجية، نقلاً عن "نرويجيان"، أن رحلة من أوسلو إلى مطار باردوفوس في مقاطعة ترومس الشمالية اضطرت للعودة في وقت متأخر من المساء. وتم إغلاق مؤقتاً.وفي وقت سابق من يوم الأحد، تم الإبلاغ أيضاً عن مسيرات داخل المنطقة المحظورة في مطار برونويسوند في مقاطعة نوردلاند الواقعة إلى الجنوب. وفي تلك الحالة أيضاً، تم تحويل مسار رحلة جوية، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة النرويجية نقلاً عن مشغل المطار أفينور.ولا يزال مصدر هذه المسيرات غير واضح، رغم الشبهات التي تحوم حول . (العربية)