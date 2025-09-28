28
عربي-دولي
اشتباه بوجود مسيّرات يربك حركة الطيران في شمال النرويج
Lebanon 24
28-09-2025
|
23:45
photos
0
تم تحويل مسار عدة رحلات جوية في
النرويج
بعد مشاهدة ما يشتبه أنها
مسيرات
، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية في وقت متأخر من
يوم الأحد
.
وذكرت هيئة الإذاعة النرويجية، نقلاً عن
شركة الطيران
"نرويجيان"، أن رحلة من أوسلو إلى مطار باردوفوس في مقاطعة ترومس الشمالية اضطرت للعودة في وقت متأخر من المساء. وتم إغلاق
المطار
مؤقتاً.
وفي وقت سابق من يوم الأحد، تم الإبلاغ أيضاً عن مسيرات داخل المنطقة المحظورة في مطار برونويسوند في مقاطعة نوردلاند الواقعة إلى الجنوب. وفي تلك الحالة أيضاً، تم تحويل مسار رحلة جوية، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة النرويجية نقلاً عن مشغل المطار أفينور.
ولا يزال مصدر هذه المسيرات غير واضح، رغم الشبهات التي تحوم حول
روسيا
. (العربية)
