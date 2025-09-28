Advertisement

عربي-دولي

اشتباه بوجود مسيّرات يربك حركة الطيران في شمال النرويج

Lebanon 24
28-09-2025 | 23:45
A-
A+
Doc-P-1422735-638947246200423533.jpg
Doc-P-1422735-638947246200423533.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تم تحويل مسار عدة رحلات جوية في النرويج بعد مشاهدة ما يشتبه أنها مسيرات، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية في وقت متأخر من يوم الأحد.
Advertisement

وذكرت هيئة الإذاعة النرويجية، نقلاً عن شركة الطيران "نرويجيان"، أن رحلة من أوسلو إلى مطار باردوفوس في مقاطعة ترومس الشمالية اضطرت للعودة في وقت متأخر من المساء. وتم إغلاق المطار مؤقتاً.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، تم الإبلاغ أيضاً عن مسيرات داخل المنطقة المحظورة في مطار برونويسوند في مقاطعة نوردلاند الواقعة إلى الجنوب. وفي تلك الحالة أيضاً، تم تحويل مسار رحلة جوية، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة النرويجية نقلاً عن مشغل المطار أفينور.

ولا يزال مصدر هذه المسيرات غير واضح، رغم الشبهات التي تحوم حول روسيا. (العربية)
 
مواضيع ذات صلة
الإسعاف الإسرائيلي: اشتباه بوجود عبوة ناسفة في منطقة إطلاق النار في القدس
lebanon 24
29/09/2025 10:26:59 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام روسي: فرض قيود على حركة الطيران في مطار سوتشي بعد تحذير من هجوم أوكراني بالمسيّرات
lebanon 24
29/09/2025 10:26:59 Lebanon 24 Lebanon 24
صاروخ من اليمن يربك طائرة نتنياهو.. فماذا جرى؟
lebanon 24
29/09/2025 10:26:59 Lebanon 24 Lebanon 24
النقل الجوي الروسي: فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران بمطار كالوغا في موسكو
lebanon 24
29/09/2025 10:26:59 Lebanon 24 Lebanon 24

شركة الطيران

حركة الطيران

يوم الأحد

النرويج

الشمالي

المطار

مسيرات

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:10 | 2025-09-29
03:08 | 2025-09-29
03:08 | 2025-09-29
02:51 | 2025-09-29
02:36 | 2025-09-29
02:20 | 2025-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24