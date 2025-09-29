هل تنهي خطة ترامب حرب غزة؟

Advertisement

ذكر مراسل لموقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، مساء الأحد، أن وتل أبيب على وشك التوصل لاتفاق بشأن خطة الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب في .قال باراك رافيد في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" نقلاً عن مسؤول أميركي رفيع المستوى إن وإسرائيل قريبتان جداً من التوصل إلى اتفاق بشأن الخطة، بعد محادثات بين المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر ورئيس الوزراء بنيامين .وذكر رافيد في المنشور أن المسؤول أشار إلى أنه لا يزال يتعين الحصول على موافقة حركة .وأفادت تقارير إعلامية بأن خطة ترامب المكونة من 21 نقطة تتضمن الإفراج الفوري عن الأسرى الأحياء الـ20 المتبقين في غزة مقابل مئات المحتجزين ، بالإضافة إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.وتشير التقارير إلى أن حماس لن تلعب بعد الآن دوراً في إدارة قطاع غزة، ولن يسمح لإسرائيل بضم القطاع. وستقوم حكومة انتقالية بحكم قطاع غزة. (العربية)