عربي-دولي

هل تنهي خطة ترامب حرب غزة؟

Lebanon 24
29-09-2025 | 00:00
ذكر مراسل لموقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، مساء الأحد، أن واشنطن وتل أبيب على وشك التوصل لاتفاق بشأن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.
قال باراك رافيد في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" نقلاً عن مسؤول أميركي رفيع المستوى إن الولايات المتحدة وإسرائيل قريبتان جداً من التوصل إلى اتفاق بشأن الخطة، بعد محادثات بين المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكر رافيد في المنشور أن المسؤول أشار إلى أنه لا يزال يتعين الحصول على موافقة حركة حماس.

وأفادت تقارير إعلامية بأن خطة ترامب المكونة من 21 نقطة تتضمن الإفراج الفوري عن الأسرى الأحياء الـ20 المتبقين في غزة مقابل مئات الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل، بالإضافة إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.

وتشير التقارير إلى أن حماس لن تلعب بعد الآن دوراً في إدارة قطاع غزة، ولن يسمح لإسرائيل بضم القطاع. وستقوم حكومة انتقالية بحكم قطاع غزة. (العربية)
