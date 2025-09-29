حماس تنفي تلقي أي مقترح رسمي لوقف إطلاق النار في غزة

Advertisement

قالت حركة ، مساء الأحد، إن رئيس الوزراء الأسبق توني بلير، "شخصية غير مرحب بها في الحالة ".كما أكدت الحركة أنها لم تتلق أي مقترح عبر الوسطاء بشأن وقف إطلاق النار في .جاء ذلك على لسان عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران، في تصريحات نشرتها الحركة عبر منصة "تلغرام".وأضاف بدران أن "ارتباط أي خطة بهذا الشخص (بلير) غير المرحب به، يعد نذير شؤم للشعب الفلسطيني".واعتبر أن "توني بلير شخصية سلبية، وربما تستحق أن تكون أمام المحاكم الدولية للجرائم التي ارتكبها، خاصة دوره في الحرب على (2003-2011)". وقال القيادي بحماس أن بلير "لم يأت بخير للقضية الفلسطينية ولا للعرب ولا للمسلمين"، حسب تعبيره.وشدد بدران على أن "إدارة الشأن الفلسطيني في غزة أو الضفة شأن داخلي فلسطيني، يجب أن يحظى بتوافق وطني، وليس من حق أي طرف إقليمي أو دولي أن يفرض على الشعب الفلسطيني كيف يدير شؤونه".ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني قادر على إدارة نفسه بنفسه، قائلاً: "لدينا من الإمكانيات والخبرات الفلسطينية ما يمكننا من إدارة شؤوننا وعلاقاتنا مع الإقليم والعالم".وأضاف بدران: "منذ كانون الأول 2023، اتخذت قيادة حركة حماس قراراً داخلياً، وطرحناه على الفصائل وعلى عدة دول تربطنا بها علاقات جيدة، بأننا لا نريد الاستمرار في إدارة غزة وحدنا، حتى قبل اشتداد الحرب والدمار على شعبنا".وبشأن مقترح وقف إطلاق النار الذي يتحدث عنه الإعلام والأميركي، أكد بدران: "لم يصلنا أي مقترح بشكل رسمي عبر الوسطاء، الذين من المعتاد أن تأتي مثل هذه الأفكار والمقترحات عبرهم".وقال: "كل ما يقال حتى الآن نسمعه في ، لكن رسمياً لم يصلنا أي مقترح فيما يتعلق بكل الحديث الذي يدور الآن على لسان (الرئيس الأميركي دونالد) أو غيره".وأضاف بدران: "هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الجانب الأميركي بالتنسيق مع (إسرائيل).. حول مبادرات وأفكار كثيرة، وتأخذ وقتاً حتى يتم بلورتها بشكل نهائي، ثم تقدم إلى الحركة عبر الإخوة الوسطاء".(الحدث)