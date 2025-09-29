Advertisement

عربي-دولي

حادثة مروعة في المطار.. العثور على جثة في حجرة عجلات طائرة!

Lebanon 24
29-09-2025 | 00:40
أفادت قناة "سي بي إس نيوز" أن موظفي الخطوط الجوية الأمريكية عثروا على جثة مسافر متسلل اختبأ في حجرة عجلات طائرة قادمة من أوروبا.
ووفقا للقناة، وصلت الطائرة إلى مطار شارلوت الدولي قادمة من أوروبا، وعثر موظفو الصيانة على الجثة أثناء عمليات صيانة الطائرة.

وأعلنت جهات إنفاذ القانون المحلية بشكل رسمي وفاة الرجل فور وصلها إلى مكان الحادث.

وقال متحدث باسم إدارة المطار: "نشعر بحزن عميق إزاء هذا الخبر، وسنقدم الدعم اللازم للشرطة في تحقيقاتها".

وأكدت القناة أن هذه هي المرة الثانية في عام 2025 التي تُكتشف فيها جثث مسافرين متسللين على متن طائرات تابعة للخطوط الجوية الأمريكية. (روسيا اليوم)
