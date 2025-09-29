Advertisement

عربي-دولي

طهران تهدد برد حاسم بعد إعادة تفعيل العقوبات الأممية

Lebanon 24
29-09-2025 | 01:00
توعّدت طهران أمس بالردّ بشكل «حاسم» على أي تهديد لمصالحها، بعد إعادة تفعيل العقوبات الأممية التي ظلّت مجمدة لـ10 سنوات حسب الاتفاق النووي، في حين حذّرت القوى الغربية من أي تصعيد إيراني قد يفاقم التوتر بالمنطقة.
وبدأ سريان 6 قرارات أممية، تبناها مجلس الأمن بين عامي 2006 و2010، بحلول أمس (الأحد)، وذلك بعد فشل الجهود الدبلوماسية لتمديد القرار 2231، الذي تبنَّى الاتفاق النووي.

ورفضت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، إعلان القوى الغربية إعادة تفعيل العقوبات الأممية على إيران، وقالت إنَّ الإجراء لا يستند إلى أي أساس قانوني. ووجّه وزير الخارجية عراقجي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قائلاً: «سيَنقضي مفعول قرار مجلس الأمن 2231 في 18 أتشرين الأول، ولا يمكن إحياء العقوبات». وقال وزراء خارجية «الترويكا الأوروبية»، في بيان: «نحثّ إيران على الامتناع عن أي عمل تصعيدي والعودة إلى الامتثال لالتزاماتها بشأن الضمانات الملزمة». وأعلن الاتحاد الأوروبي البدء الفوري بتطبيق العقوبات، لكنَّه حضّ طهران على استئناف التعاون النووي، مشدداً على أنَّ الحلّ المستدام لملف طهران «لا يمكن إلا من خلال التفاوض والدبلوماسية».

بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إنَّ «الدبلوماسية لا تزال خياراً متاحاً لإيران»، ودعاها إلى خوض محادثات مباشرة «تعقد بحسن نية دون مماطلة أو تعتيم». (الشرق الأوسط)
