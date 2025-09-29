طهران تهدد برد حاسم بعد إعادة تفعيل العقوبات الأممية

Advertisement

توعّدت طهران أمس بالردّ بشكل «حاسم» على أي تهديد لمصالحها، بعد إعادة تفعيل العقوبات الأممية التي ظلّت مجمدة لـ10 سنوات حسب الاتفاق النووي، في حين حذّرت القوى الغربية من أي تصعيد إيراني قد يفاقم التوتر بالمنطقة.وبدأ سريان 6 قرارات أممية، تبناها بين عامي 2006 و2010، بحلول أمس (الأحد)، وذلك بعد فشل الجهود الدبلوماسية لتمديد القرار 2231، الذي تبنَّى الاتفاق النووي.ورفضت ، في بيان، إعلان القوى الغربية إعادة تفعيل العقوبات الأممية على ، وقالت إنَّ الإجراء لا يستند إلى أي أساس قانوني. ووجّه عراقجي رسالة إلى للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قائلاً: «سيَنقضي مفعول قرار مجلس الأمن 2231 في 18 أتشرين الأول، ولا يمكن إحياء العقوبات». وقال وزراء خارجية «الترويكا الأوروبية»، في بيان: «نحثّ الامتناع عن أي عمل تصعيدي والعودة إلى الامتثال لالتزاماتها بشأن الضمانات الملزمة». وأعلن البدء الفوري بتطبيق العقوبات، لكنَّه حضّ طهران على استئناف التعاون النووي، مشدداً على أنَّ الحلّ المستدام لملف طهران «لا يمكن إلا من خلال التفاوض والدبلوماسية».بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إنَّ «الدبلوماسية لا تزال خياراً متاحاً لإيران»، ودعاها إلى خوض محادثات مباشرة «تعقد بحسن نية دون مماطلة أو تعتيم». (الشرق الأوسط)