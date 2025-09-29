Advertisement

عربي-دولي

تركيا تؤكد التوافق مع واشنطن حول مستقبل سوريا السياسي

Lebanon 24
29-09-2025 | 01:13
A-
A+
Doc-P-1422770-638947307785176660.jpg
Doc-P-1422770-638947307785176660.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إنَّ هناك توافقاً بين بلاده والولايات المتحدة حول ضرورة استقرار سوريا والحفاظ على وحدتها وسلامتها السياسية.
Advertisement

وأوضح خلال مقابلة مع صحافيين أتراك في نيويورك على هامش مشاركته في الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أنَّ "القضية السورية حاضرة في كل المحادثات الدولية". (الشرق الأوسط)
مواضيع ذات صلة
واشنطن توافق على بدء محادثات تجارية مع البرازيل حول الرسوم
lebanon 24
29/09/2025 10:27:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية مصر: توافق مع تركيا حول سبل التعامل مع أزمات المنطقة والعلاقات مع تركيا تشهد مرحلة مهمة من التلاقي الاستراتيجي
lebanon 24
29/09/2025 10:27:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تركيا تدين الاعتداءات الإسرائيلية على دمشق وتؤكد التزامها بدعم رؤية سوريا خالية من الإرهاب
lebanon 24
29/09/2025 10:27:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع وبرّاك يناقشان مستقبل العملية السياسية في سوريا
lebanon 24
29/09/2025 10:27:02 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

الشرق الأوسط

هاكان فيدان

نيويورك

السورية

واشنطن

الدورة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:10 | 2025-09-29
03:08 | 2025-09-29
03:08 | 2025-09-29
02:51 | 2025-09-29
02:36 | 2025-09-29
02:20 | 2025-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24