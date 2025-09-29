في تصعيد جديد.. إيران تُعدم متهمًا بالتجسس لصالح إسرائيل

Advertisement

ذكرت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية أن السلطات أعدمت رجلا يدعى بهمن تشوبی أصل، الإثنين، وقالت إن المتهم كان "أحد أهم جواسيس في ".وأعدمت ، التي تخوض حربا في الظل مع إسرائيل منذ عقود، العديد من الأفراد الذين تتهمهم بأن لهم صلات بجهاز المخابرات (الموساد) وتسهيل عملياته في البلاد.وقالت وكالة ميزان: "كان الهدف للموساد من استقطاب تعاون المتهم هو الحصول على قاعدة بيانات المؤسسات الحكومية واختراق مراكز البيانات الإيرانية، إلى جانب ذلك سعى إلى تحقيق أهداف ثانوية أخرى، منها استكشاف مسار استيراد المعدات الإلكترونية".وأضافت أن رفضت استئناف المتهم وأكدت حكم الإعدام بتهمة "الفساد في الأرض". (سكاي نيوز)