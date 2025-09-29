Advertisement

عربي-دولي

لجنة الانتخابات السورية تحدد موعد الاقتراع

Lebanon 24
29-09-2025 | 02:36
أشارت لجنة انتخابات مجلس الشعب السوري الى "أن الاقتراع سيكون في 5 تشرين الأول المقبل".
وأكدت اللجنة "أن الدعاية الانتخابية تبدأ اليوم وحتى الجمعة، والسبت سيكون يوم صمت انتخابي".
وتابعت "أن عدد المرشحين بلغ 1578 وشكلت النساء 14% منهم". (العربية)
