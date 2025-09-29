لجنة الانتخابات السورية تحدد موعد الاقتراع

Advertisement

أشارت لجنة انتخابات السوري الى "أن الاقتراع سيكون في 5 تشرين الأول المقبل".وأكدت اللجنة "أن الدعاية تبدأ اليوم وحتى الجمعة، والسبت سيكون يوم صمت انتخابي".وتابعت "أن عدد المرشحين بلغ 1578 وشكلت النساء 14% منهم". (العربية)