مع وصول الإعصار بوالوي إلى فيتنام.. مقتل شخص وفقدان 12



Advertisement

وذكرت المحلية أن الإعصار قبل وصوله إلى اليابسة تحرك على طول ساحل البلاد لعدة ساعات، مما تسبب في أمواج يصل ارتفاعها إلى ثمانية أمتار. وصل الإعصار بوالوي إلى اليابسة في شمال وسط في الساعات الأولى الاثنين، مما ألحق أضرارا بالمنازل وتسبب في تضرر شبكات الكهرباء، فيما لقي شخص واحد على الأقل حتفه واعتبر 12 صيادا في عداد المفقودين.وذكرت المحلية أن الإعصار قبل وصوله إلى اليابسة تحرك على طول ساحل البلاد لعدة ساعات، مما تسبب في أمواج يصل ارتفاعها إلى ثمانية أمتار.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن شخصا توفي بعد أن علق في مياه الفيضانات في مدينة هوي، بينما اعتبر 12 صيادا في عداد المفقودين بعد أن أغرقت الأمواج العاتية أربعة قوارب صيد قبالة إقليم كوانج تراي.



وقبل وصول الإعصار، قامت الحكومة بإجلاء أكثر من 28500 شخص، في حين تم إلغاء أو تأجيل مئات الرحلات الجوية مع إغلاق أربعة مطارات في الأقاليم الوسطى.



وأدى الإعصار إلى هطول أمطار غزيرة في معظم أنحاء فيتنام منذ يوم السبت، وحذرت السلطات من خطر حدوث فيضانات وانهيارات أرضية شديدة.



وذكرت وكالة الأرصاد الجوية أن من المتوقع أن يصل هطول الأمطار في عدة أجزاء من البلاد إلى 500 مليمتر منذ ليلة أمس الأحد حتى غد الثلاثاء.



وبفضل ساحلها المواجه لبحر الجنوبي، فإن فيتنام معرضة للأعاصير التي غالبا ما تتشكل شرق الفلبين التي لقي فيها 10 أشخاص على الأقل حتفهم بعد أن ضربها إعصار بوالوي الأسبوع الماضي.