نائب ترامب ينتقد روسيا: خسرت الكثير في أوكرانيا

اعتبر الأميركي جيه دي ان حرب في وصلت إلى حالة من "الجمود" بعد أكثر من ثلاث القتال، مشيرا إلى ان "لا تملك الكثير لتُظهره" من مكاسب ملموسة على الأرض.جاءت تصريحات فانس في مقابلة مع برنامج Fox News Sunday، حيث قال: "لقد قتل عدداً كبيراً من الأشخاص، وخسروا أعداداً ضخمة من الجنود، لكن عندما تنظر إلى الوضع الميداني، فإنهم لا يملكون الكثير من الأراضي ليُظهروها كنتائج لهذه الحرب".وأضاف أن التطورات الأخيرة تعكس تغييرًا في "الواقع على الأرض"، لافتا إلى أن القوات الروسية تجد نفسها غير قادرة على تحقيق اختراقات استراتيجية، وأن الهجمات المتبادلة باتت تكشف حدود القوة الروسية أكثر من أي وقت مضى.وأشار فانس إلى تصريحات الأخيرة، والتي قال فيها إن أوكرانيا "باتت قادرة أراضيها وربما التقدم إلى أبعد من ذلك". وعلّق فانس: "الوضع تغيّر بالفعل، لم تعد روسيا هي من تمسك بزمام المبادرة".وبحسب " بوست" New York Post، أوضح فانس أن موسكو دفعت ثمناً باهظاً سواء من حيث عدد القتلى أو الموارد العسكرية، لكن النتائج الفعلية على الأرض تبقى محدودة للغاية، ما يجعل الحرب تبدو وكأنها دخلت مرحلة استنزاف طويلة الأمد.(العربية)