عربي-دولي

نائب ترامب ينتقد روسيا: خسرت الكثير في أوكرانيا

Lebanon 24
29-09-2025 | 03:26
اعتبر نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس ان حرب روسيا في أوكرانيا وصلت إلى حالة من "الجمود" بعد أكثر من ثلاث سنوات من القتال، مشيرا إلى ان موسكو "لا تملك الكثير لتُظهره" من مكاسب ملموسة على الأرض.
جاءت تصريحات فانس في مقابلة مع برنامج Fox News Sunday، حيث قال: "لقد قتل الروس عدداً كبيراً من الأشخاص، وخسروا أعداداً ضخمة من الجنود، لكن عندما تنظر إلى الوضع الميداني، فإنهم لا يملكون الكثير من الأراضي ليُظهروها كنتائج لهذه الحرب".

وأضاف أن التطورات الأخيرة تعكس تغييرًا في "الواقع على الأرض"، لافتا إلى أن القوات الروسية تجد نفسها غير قادرة على تحقيق اختراقات استراتيجية، وأن الهجمات المتبادلة باتت تكشف حدود القوة الروسية أكثر من أي وقت مضى.

وأشار فانس إلى تصريحات الرئيس دونالد ترامب الأخيرة، والتي قال فيها إن أوكرانيا "باتت قادرة على استعادة أراضيها وربما التقدم إلى أبعد من ذلك". وعلّق فانس: "الوضع تغيّر بالفعل، لم تعد روسيا هي من تمسك بزمام المبادرة".

وبحسب "نيويورك بوست" New York Post، أوضح فانس أن موسكو دفعت ثمناً باهظاً سواء من حيث عدد القتلى أو الموارد العسكرية، لكن النتائج الفعلية على الأرض تبقى محدودة للغاية، ما يجعل الحرب تبدو وكأنها دخلت مرحلة استنزاف طويلة الأمد.(العربية)





