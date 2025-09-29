الجيش السوداني يكسر الحصار الجوي عن الفاشر

Advertisement

تمكن الجيش السوداني من كسر الحصار الجوي المفروض على مدينة عاصمة ولاية شمال دارفور غرب البلاد.وأفادت المعلومات بأن عملية إنزال جوي للمساعدات نفذتها طائرات الجيش فجر اليوم نجحت في الوصول إلى المدينة المحاصرة في أول اختراق من نوعه منذ أبريل الماضيوتمكنت طائرات الشحن العسكري من التحليق في أجواء الفاشر دون أي استهداف بعد نحو عامين من فشل الجهود الرامية لإجبار الدعم السريع على فك حصار المنطقة التي تؤوي نازحين، تفتك بهم الأمراض والمجاعة.ميدانيا، أعلنت الفرقة السادسة مشاة بالفاشر تصديها لهجوم الدعم السريع من المحور للمدينة. وأكد الجيش وقوع خسائر بصفوف الدعم السريع.في الأثناء تتصاعد الأزمة الإنسانية في الفاشر حيث وُصفت بالكارثية لاسيما في مخيم أبو شوك للنازحين شمالي الفاشر.وقالت بأن الأطفال وكبار السن الأكثر معاناة في ظل القصف المدفعي المتواصل وانعدام الخدمات والمواد الغذائية ما أدى إلى ارتفاع ضحايا هذه الأزمة. (العربية)