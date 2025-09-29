Advertisement

لبحث اتفاق وقف حرب غزة.. ترامب يستقبل نتنياهو في البيت الأبيض

Lebanon 24
29-09-2025
يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، في البيت الأبيض، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في خطوة تأتي بعد تعهّد ترامب بالتوصل إلى اتفاق لوقف حرب غزة وتصريحاته الرافضة لضم إسرائيل للضفة الغربية.
ونشر ترامب على شبكته "تروث سوشيال": "لدينا فرصة حقيقية لتحقيق شيء عظيم في الشرق الأوسط… الجميع مستعد لشيء لافت، إنها سابقة، وسنحقق ذلك".

وتعد هذه الزيارة الرابعة لنتنياهو إلى البيت الأبيض منذ عودة ترامب إلى السلطة في كانون الثاني، ومن المقرر أن يعقد الرئيسان مؤتمراً صحافياً مشتركاً الاثنين عند الساعة 17:15 بتوقيت غرينتش.
