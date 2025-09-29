28
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
26
o
زحلة
27
o
بعلبك
13
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
لبحث اتفاق وقف حرب غزة.. ترامب يستقبل نتنياهو في البيت الأبيض
Lebanon 24
29-09-2025
|
06:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
يستقبل الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، اليوم الاثنين، في
البيت الأبيض
،
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
، في خطوة تأتي بعد تعهّد
ترامب
بالتوصل إلى اتفاق لوقف حرب غزة وتصريحاته الرافضة لضم
إسرائيل
للضفة الغربية.
Advertisement
ونشر ترامب على شبكته "تروث سوشيال": "لدينا فرصة حقيقية لتحقيق شيء عظيم في الشرق الأوسط… الجميع مستعد لشيء لافت، إنها سابقة، وسنحقق ذلك".
وتعد هذه الزيارة الرابعة لنتنياهو إلى البيت الأبيض منذ عودة ترامب إلى السلطة في كانون الثاني، ومن المقرر أن يعقد الرئيسان مؤتمراً صحافياً مشتركاً الاثنين عند الساعة 17:15 بتوقيت غرينتش.
مواضيع ذات صلة
ترامب يستقبل أردوغان في البيت الأبيض
Lebanon 24
ترامب يستقبل أردوغان في البيت الأبيض
29/09/2025 15:42:25
29/09/2025 15:42:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أكسيوس: البيت الأبيض يريد من الدول العربية والإسلامية المدعوة المشاركة في خطة ما بعد حرب غزة
Lebanon 24
أكسيوس: البيت الأبيض يريد من الدول العربية والإسلامية المدعوة المشاركة في خطة ما بعد حرب غزة
29/09/2025 15:42:25
29/09/2025 15:42:25
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: ترامب دعاني لزيارة البيت الأبيض بعد أسبوعين
Lebanon 24
نتنياهو: ترامب دعاني لزيارة البيت الأبيض بعد أسبوعين
29/09/2025 15:42:25
29/09/2025 15:42:25
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب أوضح رغبته في إنهاء الحرب في غزة ويريد السلام والازدهار للجميع في المنطقة
Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب أوضح رغبته في إنهاء الحرب في غزة ويريد السلام والازدهار للجميع في المنطقة
29/09/2025 15:42:25
29/09/2025 15:42:25
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
دونالد ترامب
البيت الأبيض
الشرق الأوسط
الإسرائيلي
بيت الأب
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
فيضانات السودان مستمرة.. وتجدد الجدل حول سد النهضة
Lebanon 24
فيضانات السودان مستمرة.. وتجدد الجدل حول سد النهضة
08:34 | 2025-09-29
29/09/2025 08:34:17
Lebanon 24
Lebanon 24
منع ترديد أي شعار أو نشيد.. تعميم جديد من وزارة التربية السورية للمدارس
Lebanon 24
منع ترديد أي شعار أو نشيد.. تعميم جديد من وزارة التربية السورية للمدارس
07:54 | 2025-09-29
29/09/2025 07:54:57
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا.. 1578 مرشحاً لمجلس الشعب والنساء يشكّلن 14%
Lebanon 24
سوريا.. 1578 مرشحاً لمجلس الشعب والنساء يشكّلن 14%
07:40 | 2025-09-29
29/09/2025 07:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة ضابط إسرائيلي بجروح خطيرة جنوبي سوريا
Lebanon 24
إصابة ضابط إسرائيلي بجروح خطيرة جنوبي سوريا
07:20 | 2025-09-29
29/09/2025 07:20:51
Lebanon 24
Lebanon 24
علامات استفهام كبيرة حول خطة ترامب.. ما هي العقبات التي تمنع إعلان وقف حرب غزة؟
Lebanon 24
علامات استفهام كبيرة حول خطة ترامب.. ما هي العقبات التي تمنع إعلان وقف حرب غزة؟
07:00 | 2025-09-29
29/09/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما سيحصل إذا لم يُحصَر السلاح بيد الشرعية
Lebanon 24
هذا ما سيحصل إذا لم يُحصَر السلاح بيد الشرعية
09:01 | 2025-09-28
28/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الدفع للمودعين... إليكم آخر ما كشفه وزير الماليّة
Lebanon 24
عن الدفع للمودعين... إليكم آخر ما كشفه وزير الماليّة
08:49 | 2025-09-28
28/09/2025 08:49:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"حدث استثنائي في الشرق الأوسط" تحدث عنه ترامب.. فما القصة؟
Lebanon 24
"حدث استثنائي في الشرق الأوسط" تحدث عنه ترامب.. فما القصة؟
12:56 | 2025-09-28
28/09/2025 12:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"قائد حزب الله الخفي".. تقريرٌ يسردُ قصّته!
Lebanon 24
"قائد حزب الله الخفي".. تقريرٌ يسردُ قصّته!
15:00 | 2025-09-28
28/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض في درجات الحرارة وتساقط أمطار.. إليكم حال الطقس للأيام المقبلة
Lebanon 24
انخفاض في درجات الحرارة وتساقط أمطار.. إليكم حال الطقس للأيام المقبلة
15:28 | 2025-09-28
28/09/2025 03:28:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:34 | 2025-09-29
فيضانات السودان مستمرة.. وتجدد الجدل حول سد النهضة
07:54 | 2025-09-29
منع ترديد أي شعار أو نشيد.. تعميم جديد من وزارة التربية السورية للمدارس
07:40 | 2025-09-29
سوريا.. 1578 مرشحاً لمجلس الشعب والنساء يشكّلن 14%
07:20 | 2025-09-29
إصابة ضابط إسرائيلي بجروح خطيرة جنوبي سوريا
07:00 | 2025-09-29
علامات استفهام كبيرة حول خطة ترامب.. ما هي العقبات التي تمنع إعلان وقف حرب غزة؟
05:58 | 2025-09-29
تحذير.. توهجات شمسية قوية تهدد الأرض اليوم!
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
29/09/2025 15:42:25
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
29/09/2025 15:42:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
29/09/2025 15:42:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24