لبحث اتفاق وقف حرب غزة.. ترامب يستقبل نتنياهو في البيت الأبيض

Advertisement

يستقبل الرئيس الأميركي ، اليوم الاثنين، في ، ، في خطوة تأتي بعد تعهّد بالتوصل إلى اتفاق لوقف حرب غزة وتصريحاته الرافضة لضم للضفة الغربية.ونشر ترامب على شبكته "تروث سوشيال": "لدينا فرصة حقيقية لتحقيق شيء عظيم في الشرق الأوسط… الجميع مستعد لشيء لافت، إنها سابقة، وسنحقق ذلك".وتعد هذه الزيارة الرابعة لنتنياهو إلى البيت الأبيض منذ عودة ترامب إلى السلطة في كانون الثاني، ومن المقرر أن يعقد الرئيسان مؤتمراً صحافياً مشتركاً الاثنين عند الساعة 17:15 بتوقيت غرينتش.