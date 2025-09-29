إصابة ضابط إسرائيلي بجروح خطيرة جنوبي سوريا

Advertisement

أعلن الجيش عن إصابة ضابط احتياط بجروح خطيرة، نتيجة انفجار في موقع تابع له جنوبي .وأضاف الجيش في بيان: "أصيب ضابط احتياط بجروح بالغة اليوم، نتيجة انفجار في محيط موقع عسكري إسرائيلي جنوبي سوريا".وأكمل: "تم إخلاء الضابط لتلقي العلاج في المستشفى، وأُبلغت عائلته بالأمر".