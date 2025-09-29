سوريا.. 1578 مرشحاً لمجلس الشعب والنساء يشكّلن 14%

Advertisement

أعلنت اللجنة لانتخابات مجلس الشعب السوري القائمة النهائية للمرشحين إلى الانتخابات المقبلة، حيث بلغ عدد المتقدمين المقبولين 1578 مرشحاً موزعين على الدوائر الخمسين في عموم المحافظات .رئيس اللجنة العليا للانتخابات محمد طه الأحمد أوضح في تصريح لوكالة "سانا" أنّ "نسبة النساء بين المرشحين بلغت 14 بالمئة، مع تفاوت النسب بين محافظة وأخرى".وأضاف أنّ الحملات الانتخابية انطلقت رسمياً اعتباراً ، وتستمر حتى مساء الجمعة المقبل، على أن يُخصص يوم السبت ليكون "يوم صمت انتخابي"، تمهيداً لفتح صناديق الاقتراع صباح الأحد في الخامس من تشرين الأول، من الساعة التاسعة صباحاً حتى إغلاق باب التصويت.وستبدأ عمليات فرز الأصوات عند الساعة الرابعة ظهر يوم الانتخابات، وفق ما أكده الأحمد، على أن تُعلن النتائج تباعاً بعد الانتهاء من عملية العد.