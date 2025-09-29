Advertisement

عربي-دولي

سوريا.. 1578 مرشحاً لمجلس الشعب والنساء يشكّلن 14%

Lebanon 24
29-09-2025 | 07:40
A-
A+
Doc-P-1422958-638947536220549216.png
Doc-P-1422958-638947536220549216.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري القائمة النهائية للمرشحين إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث بلغ عدد المتقدمين المقبولين 1578 مرشحاً موزعين على الدوائر الانتخابية الخمسين في عموم المحافظات السورية.
Advertisement

رئيس اللجنة العليا للانتخابات محمد طه الأحمد أوضح في تصريح لوكالة "سانا" أنّ "نسبة النساء بين المرشحين بلغت 14 بالمئة، مع تفاوت النسب بين محافظة وأخرى".

وأضاف أنّ الحملات الانتخابية انطلقت رسمياً اعتباراً من اليوم، وتستمر حتى مساء الجمعة المقبل، على أن يُخصص يوم السبت ليكون "يوم صمت انتخابي"، تمهيداً لفتح صناديق الاقتراع صباح الأحد في الخامس من تشرين الأول، من الساعة التاسعة صباحاً حتى إغلاق باب التصويت.

وستبدأ عمليات فرز الأصوات عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الانتخابات، وفق ما أكده الأحمد، على أن تُعلن النتائج تباعاً بعد الانتهاء من عملية العد.
 
مواضيع ذات صلة
لجنة انتخابات مجلس الشعب السوري: عدد المرشحين بلغ 1578 وشكلت النساء 14% منهم
lebanon 24
29/09/2025 15:42:38 Lebanon 24 Lebanon 24
أمير دولة قطر: سوريا تشهد مرحلة جديدة نأمل أن تشكل بداية لتحقيق تطلعات شعبها
lebanon 24
29/09/2025 15:42:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"Middle East Eye": إسرائيل لم تعد تُشكل خطرًا على الشعب الفلسطيني فحسب
lebanon 24
29/09/2025 15:42:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ريفي التقى وفدا من أهالي النساء والاطفال الموجودين في مخيم الهول في سوريا
lebanon 24
29/09/2025 15:42:38 Lebanon 24 Lebanon 24

الانتخابية

البرلمانية

البرلمان

من اليوم

برلماني

السورية

من بعد

العليا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:34 | 2025-09-29
07:54 | 2025-09-29
07:20 | 2025-09-29
07:00 | 2025-09-29
06:40 | 2025-09-29
05:58 | 2025-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24