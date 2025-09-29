Advertisement

عربي-دولي

قبل لقاء ترامب ونتنياهو.. ماذا أعلن البيت الأبيض بشأن غزة؟

Lebanon 24
29-09-2025 | 08:48
أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة باتت "قريبة جدًا من التوصل إلى اتفاق بشأن غزة"، وذلك قبيل لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأعرب البيت الأبيض عن أمله في موافقة إسرائيل وحماس على الخطة المطروحة، في وقت يأتي فيه اللقاء بعد تعهّد ترامب بالتوصل إلى اتفاق لوقف حرب غزة، وتأكيده رفضه ضم إسرائيل للضفة الغربية.
 
وأشار إلى أنّه على كل من نتنياهو وحركة حماس التنازل "قليلاً" من أجل نجاح الخطة، مع توقع ترامب موافقة الطرفين على الخطوط الأساسية لمقترحه بشأن غزة.
