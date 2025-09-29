قبل لقاء ترامب ونتنياهو.. ماذا أعلن البيت الأبيض بشأن غزة؟



وأعرب البيت الأبيض عن أمله في موافقة وحماس على الخطة المطروحة، في وقت يأتي فيه اللقاء بعد تعهّد بالتوصل إلى اتفاق لوقف حرب غزة، وتأكيده رفضه ضم إسرائيل للضفة الغربية. أعلن أن باتت "قريبة جدًا من التوصل إلى اتفاق بشأن غزة"، وذلك قبيل لقاء الرئيس الأميركي مع .وأعرب البيت الأبيض عن أمله في موافقة وحماس على الخطة المطروحة، في وقت يأتي فيه اللقاء بعد تعهّد بالتوصل إلى اتفاق لوقف حرب غزة، وتأكيده رفضه ضم إسرائيل للضفة الغربية.

وأشار إلى أنّه على كل من وحركة التنازل "قليلاً" من أجل نجاح الخطة، مع توقع ترامب موافقة الطرفين على الخطوط الأساسية لمقترحه بشأن غزة.