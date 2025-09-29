مطالبات بإعدامه... المتهم باغتيال تشارلي كيرك يمثل أمام المحكمة

Advertisement

يمثل الطالب في كلية للتعليم المهني بولاية يوتا الأميركية والمتهم باغتيال الناشط السياسي اليميني تشارلي كيرك، تيلر ، أمام المحكمة حضوريا الإثنين، في جلسة إجرائية إلى حد كبير تهدف إلى إثبات تعيين فريق للدفاع عنه.ويواجه روبنسون (22 عاما) اتهامات بإطلاق رصاصة من بندقية من فوق سطح أحد المباني أدت إلى مقتل كيرك، ‬‬‬‬الحليف المقرب من في 10 أيلول بينما كان يلقي خطابا أمام حشد في حرم جامعي بمدينة أوريم بولاية يوتا.وقبضت الشرطة على روبنسون بعد مطاردة استمرت 33 ساعة واحتجزته دون إمكانية الإفراج عنه بكفالة بتهمة القتل العمد المقترن بظروف مشددة إلى جانب عدد من التهم الجنائية الأخرى.وقال المدعون إنهم سيطالبون بإنزال عقوبة الإعدام بحقه في حال إدانته.وعلى عكس الجلسة الأولى، من المتوقع أن يمثل روبنسون أمام القاضي حضوريا بعدما مثوله في الجلسة الأولى عبر بث مباشر من السجن في 16 أيلول.