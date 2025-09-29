Advertisement

عربي-دولي

انطلاق المؤتمر العربي لمواجهة جرائم تقنية المعلومات في تونس

Lebanon 24
29-09-2025 | 11:06
A-
A+
Doc-P-1423048-638947662584590089.png
Doc-P-1423048-638947662584590089.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن افتتاح المؤتمر الثاني للمسؤولين عن مواجهة جرائم تقنية المعلومات يوم الأربعاء 1/10/2025 في تونس، بحضور الأمين العام الدكتور محمد بن علي كومان. ويشارك في المؤتمر ممثلون عن وزارات الداخلية للدول العربية، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومكاتب الأمم المتحدة المختصة بمكافحة الجريمة والسيبرانية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
Advertisement

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر مناقشة خطط عربية لمواجهة الجرائم المرتكبة باستخدام الذكاء الاصطناعي، إنشاء هيكل تنظيمي نموذجي موحد للأجهزة المتخصصة، والتصدي لجرائم الاحتيال المالي الإلكتروني. كما سيستعرض المؤتمر تجارب الدول الأعضاء في مواجهة هذه الجرائم، ويعقد ورشة عمل مشتركة حول "بناء قدرات الدول العربية في مجال التعامل مع الأدلة الرقمية" بالتعاون بين الأمانة العامة للمجلس وجامعة نايف العربية ومركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية.
مواضيع ذات صلة
انطلاق أعمال مؤتمر حل الدولتين برئاسة السعودية وفرنسا في الأمم المتحدة
lebanon 24
30/09/2025 00:29:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: بحثنا في العقبات التي يمكن أن تعترض موضوع starlink ووزير الإتّصالات سيقدّم شرحاً تقنيّاً وشدّدنا على ضوابط تتعلق باللاحصريّة وبأمن المعلومات
lebanon 24
30/09/2025 00:29:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر للعربية: برّاك سيزور غدا الجنوب اللبناني مع وفد تقني وعسكري
lebanon 24
30/09/2025 00:29:26 Lebanon 24 Lebanon 24
انقطاع الكهرباء في العراق بسبب خلل تقني في خطوط النقل (العربية)
lebanon 24
30/09/2025 00:29:26 Lebanon 24 Lebanon 24

جامعة الدول العربية

الذكاء الاصطناعي

الأمانة العامة

الأمم المتحدة

الدول الأعضاء

الدول العربية

الأمين العام

الدكتور محمد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:55 | 2025-09-29
16:00 | 2025-09-29
15:51 | 2025-09-29
15:21 | 2025-09-29
15:18 | 2025-09-29
14:45 | 2025-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24