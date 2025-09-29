انطلاق المؤتمر العربي لمواجهة جرائم تقنية المعلومات في تونس

Advertisement

أعلنت لمجلس وزراء الداخلية العرب عن افتتاح المؤتمر الثاني للمسؤولين عن مواجهة جرائم تقنية المعلومات يوم الأربعاء 1/10/2025 في ، بحضور . ويشارك في المؤتمر ممثلون عن وزارات الداخلية للدول العربية، بالإضافة إلى ومكاتب المختصة بمكافحة الجريمة والسيبرانية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.ويتضمن جدول أعمال المؤتمر مناقشة خطط عربية لمواجهة الجرائم المرتكبة باستخدام ، إنشاء هيكل تنظيمي نموذجي موحد للأجهزة المتخصصة، والتصدي لجرائم الاحتيال المالي الإلكتروني. كما سيستعرض المؤتمر تجارب في مواجهة هذه الجرائم، ويعقد ورشة عمل مشتركة حول "بناء قدرات في مجال التعامل مع الأدلة الرقمية" بالتعاون بين الأمانة العامة للمجلس وجامعة نايف العربية ومركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية.