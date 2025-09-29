25
عربي-دولي
انطلاق المؤتمر العربي لمواجهة جرائم تقنية المعلومات في تونس
Lebanon 24
29-09-2025
|
11:06
أعلنت
الأمانة العامة
لمجلس وزراء الداخلية العرب عن افتتاح المؤتمر الثاني للمسؤولين عن مواجهة جرائم تقنية المعلومات يوم الأربعاء 1/10/2025 في
تونس
، بحضور
الأمين العام
الدكتور محمد
بن علي
كومان
. ويشارك في المؤتمر ممثلون عن وزارات الداخلية للدول العربية، بالإضافة إلى
جامعة الدول العربية
ومكاتب
الأمم المتحدة
المختصة بمكافحة الجريمة والسيبرانية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر مناقشة خطط عربية لمواجهة الجرائم المرتكبة باستخدام
الذكاء الاصطناعي
، إنشاء هيكل تنظيمي نموذجي موحد للأجهزة المتخصصة، والتصدي لجرائم الاحتيال المالي الإلكتروني. كما سيستعرض المؤتمر تجارب
الدول الأعضاء
في مواجهة هذه الجرائم، ويعقد ورشة عمل مشتركة حول "بناء قدرات
الدول العربية
في مجال التعامل مع الأدلة الرقمية" بالتعاون بين الأمانة العامة للمجلس وجامعة نايف العربية ومركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية.
