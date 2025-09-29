بشأن خطة ترامب لغزة... رئيس محكمة الليكود يكشف موقف نتنياهو من البنود الـ21!

Advertisement

رجّح رئيس محكمة ، ميخائيل كلاينر، أن يبدي موافقة على خطة الرئيس الأميركي المتعلقة بغزة، خلال لقائهما المرتقب، من دون أن يطرح أي تعديلات عليها.وخلال مشاركته في برنامج على قناة i24news ، قال كلاينر " لن يطلب أي تعديلات على اقتراح . هناك مصلحة مشتركة أميركية وإسرائيلية وفلسطينية، بل وعالمية، في إنهاء الحرب".وأضاف: "النقاط الـ21 التي طرحها ترامب منحتنا أساسا لبناء خطة تتضمن عناصر نحبها وأخرى لا نحبها، لكن الفوارق لم تعد كبيرة كما في السابق ويمكن تجاوزها إذا توفرت النية".