عربي-دولي

بشأن خطة ترامب لغزة... رئيس محكمة الليكود يكشف موقف نتنياهو من البنود الـ21!

Lebanon 24
29-09-2025 | 11:10
رجّح رئيس محكمة حزب الليكود، ميخائيل كلاينر، أن يبدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقة على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتعلقة بغزة، خلال لقائهما المرتقب، من دون أن يطرح أي تعديلات عليها.
وخلال مشاركته في برنامج على قناة i24news الإسرائيلية، قال كلاينر "نتنياهو لن يطلب أي تعديلات على اقتراح ترامب. هناك مصلحة مشتركة أميركية وإسرائيلية وفلسطينية، بل وعالمية، في إنهاء الحرب".


وأضاف: "النقاط الـ21 التي طرحها ترامب منحتنا أساسا لبناء خطة تتضمن عناصر نحبها وأخرى لا نحبها، لكن الفوارق لم تعد كبيرة كما في السابق ويمكن تجاوزها إذا توفرت النية".
