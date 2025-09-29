Advertisement

رسميًا… نتنياهو يقدّم اعتذاره لقطر عن هجوم الدوحة

Lebanon 24
29-09-2025 | 12:46
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى اتصالاً هاتفياً برئيس وزراء قطر، قدّم خلاله اعتذاراً عن الهجوم الذي وقع في الدوحة، معرباً عن أسفه لمقتل ضابط أمن قطري خلال الحادث.
وذكر موقع "أكسيوس" أن نتنياهو شدّد في المكالمة على أن ما جرى لم يكن يستهدف المساس بسيادة قطر، مؤكداً تقديره لدورها في الوساطة المتعلقة بغزة.
 

وفي السياق نفسه، نقلت قناة "12" الإسرائيلية أن الاتصال تم قبل دقائق، حيث تحدّث رئيس الوزراء القطري مع نتنياهو، الذي قدّم اعتذاره عن الهجوم، مشيرةً إلى أن المكالمة جرت بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
 

أما هيئة البث الإسرائيلية، فأفادت بأن المكالمة كانت ثلاثية جمعت ترامب ونتنياهو ورئيس الوزراء القطري، مشيرة إلى أن الأخير طالب نتنياهو بتقديم اعتذار رسمي عن المساس بسيادة قطر.
