رسميًا… نتنياهو يقدّم اعتذاره لقطر عن هجوم الدوحة

وذكر موقع "أكسيوس" أن شدّد في المكالمة على أن ما جرى لم يكن يستهدف المساس بسيادة قطر، مؤكداً تقديره لدورها في الوساطة المتعلقة بغزة.وفي السياق نفسه، نقلت قناة "12" أن الاتصال تم قبل دقائق، حيث تحدّث رئيس الوزراء مع نتنياهو، الذي قدّم اعتذاره عن الهجوم، مشيرةً إلى أن المكالمة جرت بحضور الرئيس الأميركي .أما هيئة البث الإسرائيلية، فأفادت بأن المكالمة كانت ثلاثية جمعت ونتنياهو ورئيس الوزراء القطري، مشيرة إلى أن الأخير طالب نتنياهو بتقديم اعتذار رسمي عن المساس بسيادة قطر.