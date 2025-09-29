Advertisement

إقتصاد

"القهوة" في أميركا "تعاني".. أسعارها ترتفع وهكذا أصبحت

Lebanon 24
29-09-2025 | 13:55
A-
A+
Doc-P-1423118-638947766645116637.jpg
Doc-P-1423118-638947766645116637.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت بيانات جديدة أن أسعار القهوة ارتفعت في كلّ ولاية أميركية تقريباً خلال العام الماضي، مما يعكس الارتفاع في سعر السلعة الأساسية هذا العام.
 
Advertisement

ويقول تقرير نشره موقع "آكسيوس" إن "القهوة هي سلعة تأثرت بالتضخم العام والرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الواردات".
 

وتتعرض نباتات القهوة أيضًا للعوامل الجوية المتطرفة المرتبطة بتغير المناخ، بما في ذلك الجفاف وموجات الحر.
 

وبلغ متوسط تكلفة كوب القهوة العادي على مستوى البلاد 3.52 دولار في آب الماضي، حسب ما ذكرته شركة Toast، بزيادة قدرها 2.9% عن نفس الفترة من العام الماضي.
 

كذلك، بلغ متوسط تكلفة القهوة الباردة 5.47 دولاراً، بزيادة قدرها 4.6% خلال الفترة.
 

وارتفعت أسعار القهوة الساخنة بشكل ملحوظ في ولايات ساوث كارولينا (+9.6%)، ونيفادا (+9.0%)، وفلوريدا (+8.3%)، بينما استقرت في عدد من الولايات، بما في ذلك أيداهو، وإنديانا، ومونتانا، وبنسلفانيا.
 

ومن حيث القيمة الخام، يمكن العثور على أغلى أكواب القهوة في هاواي (متوسط السعر 5.23 دولار اعتباراً من آب 2025)، وكاليفورنيا (4.25 دولار) وواشنطن العاصمة (4.21 دولار).
 

وغالباً ما تكون الأسعار في هاواي مرتفعة بشكل ملحوظ لجميع أنواع العناصر، نظراً لتكلفة شحن البضائع هناك.

مواضيع ذات صلة
أسعار المحروقات في لبنان إلى ارتفاع.. كيف أصبحت؟
lebanon 24
30/09/2025 00:26:30 Lebanon 24 Lebanon 24
"التيكتوكر" في لبنان يعانون
lebanon 24
30/09/2025 00:26:30 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يخوض المعركة الاخيرة وهكذا سيرد على قرار الحكومة
lebanon 24
30/09/2025 00:26:30 Lebanon 24 Lebanon 24
قفزة هائلة في أسعار الذهب.. إليكم كم أصبحت
lebanon 24
30/09/2025 00:26:30 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

إدارة الرئيس الأميركي

دونالد ترامب

إدارة الرئيس

دارة الرئيس

كاليفورنيا

فلوريدا

دونالد

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:55 | 2025-09-29
16:00 | 2025-09-29
15:51 | 2025-09-29
15:21 | 2025-09-29
15:18 | 2025-09-29
14:45 | 2025-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24