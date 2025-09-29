"القهوة" في أميركا "تعاني".. أسعارها ترتفع وهكذا أصبحت

كشفت بيانات جديدة أن أسعار القهوة ارتفعت في كلّ ولاية أميركية تقريباً خلال العام الماضي، مما يعكس الارتفاع في سعر السلعة الأساسية هذا العام.

ويقول تقرير نشره موقع "آكسيوس" إن "القهوة هي سلعة تأثرت بالتضخم العام والرسوم الجمركية التي فرضتها على الواردات".



وتتعرض نباتات القهوة أيضًا للعوامل الجوية المتطرفة المرتبطة بتغير المناخ، بما في ذلك الجفاف وموجات الحر.



وبلغ متوسط تكلفة كوب القهوة العادي على مستوى البلاد 3.52 دولار في آب الماضي، حسب ما ذكرته شركة Toast، بزيادة قدرها 2.9% عن نفس الفترة من العام الماضي.



كذلك، بلغ متوسط تكلفة القهوة الباردة 5.47 دولاراً، بزيادة قدرها 4.6% خلال الفترة.



وارتفعت أسعار القهوة الساخنة بشكل ملحوظ في ولايات ساوث كارولينا (+9.6%)، ونيفادا (+9.0%)، وفلوريدا (+8.3%)، بينما استقرت في عدد من الولايات، بما في ذلك أيداهو، وإنديانا، ومونتانا، وبنسلفانيا.



ومن حيث القيمة الخام، يمكن العثور على أغلى أكواب القهوة في هاواي (متوسط السعر 5.23 دولار اعتباراً من آب 2025)، وكاليفورنيا (4.25 دولار) وواشنطن العاصمة (4.21 دولار).



وغالباً ما تكون الأسعار في هاواي مرتفعة بشكل ملحوظ لجميع أنواع العناصر، نظراً لتكلفة شحن البضائع هناك.

