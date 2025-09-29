Advertisement

عربي-دولي

1000 شخصٍ أُعدموا.. ماذا يجري في إيران؟

Lebanon 24
29-09-2025 | 14:12
A-
A+
Doc-P-1423128-638947773655167637.webp
Doc-P-1423128-638947773655167637.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إنهم يشعرون بالفزع إزاء "التصعيد الدراماتيكي" في عدد عمليات الإعدام في إيران، حيث قُتل أكثر من ألف شخص خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.
Advertisement
 
 
وفي بيان مشترك ، حذر الخبراء من أن "الحجم الهائل لعمليات الإعدام في إيران مذهل ويمثل انتهاكاً خطيراً للحق في الحياة".
 

وأشار الخبراء إلى أنّ نصف عمليات الإعدام المعروفة كانت بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات، وأن تسعة عمليات إعدام شنقاً يومياً في المتوسط تم توثيقها في الأسابيع الأخيرة.


لم يصدر تعليق فوري من إيران، لكن الحكومة دافعت سابقًا عن استخدامها لعقوبة الإعدام، قائلةً إنها تقتصر فقط على "أشد الجرائم خطورة".


ويأتي ذلك في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه إيران إعدام رجل متهم بالتجسس لصالح إسرائيل.


وذكرت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية أن المتهم يدعى بهمن شوبي أصل، وأفادت بأنه خبير في قواعد البيانات وعمل في "مشاريع اتصالات حساسة" وكان "جاسوسا موثوقا به" لجهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد، دون تقديم أي دليل.
 

ولم يذكر موقع ميزان متى تم اعتقال أصلان، ولم يسبق أن تناولت وسائل الإعلام الإيرانية أو جماعات حقوق الإنسان قضيته.


وألان هو الرجل الحادي عشر الذي يتم إعدامه في إيران هذا العام بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، حيث تم تنفيذ 10 من عمليات الإعدام منذ الحرب التي استمرت 12 يوما بين البلدين في حزيران. (BBC)
مواضيع ذات صلة
بين المواجهة والتهدئة.. ماذا يجري في إيران؟
lebanon 24
30/09/2025 00:26:37 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إيراني: إعدام شخص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
lebanon 24
30/09/2025 00:26:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالات أنباء إيرانية: إيران تعدم رجلا متهما بالتجسس لصالح المخابرات الإسرائيلية
lebanon 24
30/09/2025 00:26:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يجري عند مداخل الضاحية؟ إقرأوا هذا الخبر
lebanon 24
30/09/2025 00:26:37 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمم المتحدة

وسائل الإعلام

الحادي عشر

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

الموساد

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:55 | 2025-09-29
16:00 | 2025-09-29
15:51 | 2025-09-29
15:21 | 2025-09-29
15:18 | 2025-09-29
14:45 | 2025-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24