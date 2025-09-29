25
1000 شخصٍ أُعدموا.. ماذا يجري في إيران؟
Lebanon 24
29-09-2025
|
14:12
قال خبراء حقوق الإنسان في
الأمم المتحدة
إنهم يشعرون بالفزع إزاء "التصعيد الدراماتيكي" في عدد عمليات الإعدام في
إيران
، حيث قُتل أكثر من ألف شخص خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.
وفي بيان مشترك ، حذر الخبراء من أن "الحجم الهائل لعمليات الإعدام في إيران مذهل ويمثل انتهاكاً خطيراً للحق في الحياة".
وأشار الخبراء إلى أنّ نصف عمليات الإعدام المعروفة كانت بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات، وأن تسعة عمليات إعدام شنقاً يومياً في المتوسط تم توثيقها في الأسابيع الأخيرة.
لم يصدر تعليق فوري من إيران، لكن الحكومة دافعت سابقًا عن استخدامها لعقوبة الإعدام، قائلةً إنها تقتصر فقط على "أشد الجرائم خطورة".
ويأتي ذلك في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه إيران إعدام رجل متهم بالتجسس لصالح
إسرائيل
.
وذكرت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية أن المتهم يدعى
بهمن
شوبي أصل، وأفادت بأنه خبير في قواعد البيانات وعمل في "مشاريع اتصالات حساسة" وكان "جاسوسا موثوقا به" لجهاز المخابرات
الإسرائيلي
الموساد
، دون تقديم أي دليل.
ولم يذكر موقع ميزان متى تم اعتقال أصلان، ولم يسبق أن تناولت
وسائل الإعلام
الإيرانية
أو جماعات حقوق الإنسان قضيته.
وألان هو الرجل
الحادي عشر
الذي يتم إعدامه في إيران هذا العام بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، حيث تم تنفيذ 10 من عمليات الإعدام منذ الحرب التي استمرت 12 يوما بين البلدين في حزيران.
(BBC)
