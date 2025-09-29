Advertisement

عربي-دولي

مفاجأة فضائية.. مخطط لبناء قرية على سطح "القمر"!

Lebanon 24
29-09-2025 | 16:55
Doc-P-1423198-638947871331028279.jpg
Doc-P-1423198-638947871331028279.jpg photos 0
تسعى وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، لبناء قرية كاملة على القمر بحلول سنة 2035.
وكشف شون دافي، القائم بأعمال مدير وكالة ناسا" عن خطط الأخيرة في العقد القادم، وذلك خلال ظهوره في جلسة بمؤتمر الطيران الدولي "آي أي سي" المنظم بسيدني، أستراليا بين 29 أيلول الجاري و3 تشرين الأول.
 

وقال دافي خلال الجلسة: "سوف نؤسس لحياة بشرية مستدامة على سطح القمر، لن تكون مجرد محطة بل قرية"، وفقا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


وأوضح خلال حديثه في المؤتمر الذي خصص لمناقشة موضوع "الفضاء المستدام: أرض مرنة"، أن "ناسا" يمكن أن تؤسس وتحافظ على حياة بشرية على سطح القمر.


ولم تقتصر تصريحات دافي على استكشاف القمر، بل شملت أيضا خططاً لاستكشاف المريخ، وقال إن "ناسا ستحقق قفزات كبيرة في مهمتها للوصول إلى المريخ"، متوقعاً أن تكون الولايات المتحدة أول من يصل إلى المريخ.


ومن المرتقب أن ترسل "ناسا"، في شباط المقبل، أربعة رواد فضاء في إطار مهمة "أرتميس-2"، كأول رحلة قمرية منذ أكثر من 50 عاماً.


وتخطط "ناسا" لبناء قاعدة طويلة الأمد على القمر، ومن المتوقع أن تكون قاعدة للطاقة النووية ستبنى باستخدام مواد موجودة على القمر، لتوفير مأوى لرواد الفضاء.


وتخطط الوكالة، أيضا لإرسال بعثة "أرتميس-3" بحلول منتصف 2027، من أجل إنزال اثنين من رواد الفضاء بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، في مهمة ستستمر لسبعة أيام.


وسيكون الهدف من هذه البعثات جمع البيانات الجيولوجية، ودراسة الظروف المحيطة بالقطب الجنوبي، من أجل بناء قاعدة دائمة على سطح القمر. (سكاي نيوز عربية)
