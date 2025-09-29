Advertisement

عربي-دولي

"حماس" تعد بدراسة خطة ترامب لإنهاء حرب غزة

Lebanon 24
29-09-2025 | 23:51
A-
A+
Doc-P-1423269-638948121054984692.jpg
Doc-P-1423269-638948121054984692.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن مسؤول مطلع على المحادثات لرويترز أمس الإثنين ان رئيس وزراء قطر ورئيس المخابرات المصرية أطلعا حركة "حماس" على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 بندا بشأن غزة.
Advertisement

وأضاف المسؤول أن مفاوضي حماس أبلغوا الوسطاء بأنهم سيدرسون الخطة بحسن نية وسيقدمون ردا عليها.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنهما اتفقا على خطة لإنهاء الحرب في غزة.

ووضع ترامب خطة من 20 نقطة لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس وإقامة حكم ما بعد الحرب في القطاع الفلسطيني الذي دمرته الحرب.

وتنص خطة ترامب على إنشاء مجلس حكم مؤقت يترأسه ترامب ويشمل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

ولا تتطلب الخطة مغادرة سكان غزة للقطاع وتدعو إلى إنهاء الحرب فورا إذا وافق كلا الجانبين على ذلك.

كما تدعو إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين خلال 72 ساعة من قبول إسرائيل للخطة.

ووفق ترامب فإن إسرائيل ستحظى بـ"الدعم الكامل" من الولايات المتحدة لاتخاذ خطوات لهزيمة حماس إذا لم تقبل اتفاق السلام المقترح.(سكاي نيوز)

مواضيع ذات صلة
نتنياهو: ندعم خطّة ترامب لإنهاء حرب غزة ولن ننسى 7 تشرين الأول
lebanon 24
30/09/2025 11:10:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بنود خطة ترامب لإنهاء حرب غزة.. التفاصيل الكاملة
lebanon 24
30/09/2025 11:10:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية ألمانيا: اقتراح السلام الذي قدمه ترامب لإنهاء حرب غزة "فرصة فريدة"
lebanon 24
30/09/2025 11:10:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"إسرائيل هيوم": وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر يدعو إلى محادثات لإنهاء حرب غزة
lebanon 24
30/09/2025 11:10:42 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الإسرائيلي

سكاي نيوز

البريطاني

إسرائيل

المصرية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:52 | 2025-09-30
03:33 | 2025-09-30
03:30 | 2025-09-30
03:29 | 2025-09-30
03:22 | 2025-09-30
03:08 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24