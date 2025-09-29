"حماس" تعد بدراسة خطة ترامب لإنهاء حرب غزة

أعلن مسؤول مطلع على المحادثات لرويترز أمس الإثنين ان رئيس وزراء قطر ورئيس المخابرات المصرية
أطلعا حركة "حماس
" على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب
المكونة من 20 بندا بشأن غزة.
وأضاف المسؤول أن مفاوضي حماس أبلغوا الوسطاء بأنهم سيدرسون الخطة بحسن نية وسيقدمون ردا عليها.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب
ورئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو أنهما اتفقا على خطة لإنهاء الحرب في غزة.
ووضع ترامب خطة من 20 نقطة لإنهاء الحرب بين إسرائيل
وحماس وإقامة حكم ما بعد الحرب في القطاع الفلسطيني الذي دمرته الحرب.
وتنص خطة ترامب على إنشاء مجلس حكم مؤقت يترأسه ترامب ويشمل رئيس الوزراء البريطاني
الأسبق توني بلير.
ولا تتطلب الخطة مغادرة سكان غزة للقطاع وتدعو إلى إنهاء الحرب فورا إذا وافق كلا الجانبين على ذلك.
كما تدعو إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين خلال 72 ساعة من قبول إسرائيل للخطة.
ووفق ترامب فإن إسرائيل ستحظى بـ"الدعم الكامل" من الولايات المتحدة
لاتخاذ خطوات لهزيمة حماس إذا لم تقبل اتفاق السلام المقترح.(سكاي نيوز)