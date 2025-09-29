"حماس" تعد بدراسة خطة ترامب لإنهاء حرب غزة

Advertisement

أعلن مسؤول مطلع على المحادثات لرويترز أمس الإثنين ان رئيس وزراء قطر ورئيس المخابرات أطلعا حركة " " على خطة الرئيس الأميركي المكونة من 20 بندا بشأن غزة.وأضاف المسؤول أن مفاوضي حماس أبلغوا الوسطاء بأنهم سيدرسون الخطة بحسن نية وسيقدمون ردا عليها.وأعلن الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنهما اتفقا على خطة لإنهاء الحرب في غزة.ووضع ترامب خطة من 20 نقطة لإنهاء الحرب بين وحماس وإقامة حكم ما بعد الحرب في القطاع الفلسطيني الذي دمرته الحرب.وتنص خطة ترامب على إنشاء مجلس حكم مؤقت يترأسه ترامب ويشمل رئيس الوزراء الأسبق توني بلير.ولا تتطلب الخطة مغادرة سكان غزة للقطاع وتدعو إلى إنهاء الحرب فورا إذا وافق كلا الجانبين على ذلك.كما تدعو إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين خلال 72 ساعة من قبول إسرائيل للخطة.ووفق ترامب فإن إسرائيل ستحظى بـ"الدعم الكامل" من لاتخاذ خطوات لهزيمة حماس إذا لم تقبل اتفاق السلام المقترح.(سكاي نيوز)