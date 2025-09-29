Advertisement

زلزال قوي جداً قد يضرب تركيا.. خبراء يحذرون: قوته 7 درجات

Lebanon 24
29-09-2025 | 23:51
Doc-P-1423271-638948123608725803.png
Doc-P-1423271-638948123608725803.png photos 0
يسيطر القلق على الأتراك بالتزامن مع تصريحات أبرز خبراء الزلازل في تركيا، والتي تنذر بزلزال أقوى قد يصل إلى أكثر من 7 على مثياس ريختر في الفترة المقبلة، وهو ما أحدث جدلاً وقلقاً كبيراً لدى الناس، لا سيما وأن مركز "آفاد" التركي ومحطات الزلازل الدولية أكدت وجود فالق كبير في تلك المنطقة يمتد باتجاه شمال غربي وجنوبي شرقي الولاية ويُصنّف كفالق طبيعي ذي انزلاق مائل.
بدوره، أكد البروفيسور شنر أُشومزوي في بث مباشر على حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي أن الفالق في سيماف يمتلك قابلية لإنتاج زلزال بقوة تتخطى الـ6.5 على مقياس ريختر، مكرراً تحذيراته التي سبق وأطلقها قبل نحو شهر بشأن خطورة هذا الفالق.
 
وتناقلت وسائل الإعلام التركية بياناً صادراً عن البروفيسور حسن سوزبيلير، مدير مركز أبحاث الزلازل في جامعة "دوكوز إيلول" أكد فيه أن منطقة سيماف شهدت منذ نيسان الماضي سلسلة من الهزات تجاوزت قوتها 4 على مقياس ريختر، وأن "الزلزال الأخير يُعد الهزة الرئيسية"، وفق تعبّيره.

وأضاف سوزبيلير أن الزلزال الأخير يختلف في موقعه ومصدره عن زلزال صندقري الذي وقع في 10 آب الماضي، حيث وقع في أقصى غرب فالق سيماف، لافتاً إلى أن الهزة جاءت نتيجة تفريغ الضغط المتراكم منذ زلازل 2011 و2012 التي وصلت قوتها إلى 5.7 على مقياس ريختر. كما رجّح إمكانية تكرار النشاط الزلزالي مع توالي الهزات الارتدادية.
 
من جهته، شدّد عالم الأرض سليمان بامبال على أن "منطقة غرب الأناضول قد شهدت عبر التاريخ العديد من الزلازل المدمرة، وهذا الفالق يتحرك ويصبح نشطاً كل 10 إلى 15 عاماً وينتج عنه زلزالاً بقوة تتراوح بين 6 و7 على مقياس ريختر. لذلك فإن حدوث الزلازل أمر متوقع في أي لحظة، ولكن لا يمكن لأحد التنبؤ بالأضرار والخسائر التي قد يحدثها".

وكان العديد من خبراء الزلازل في تركيا قد حذروا من هذه الهزات الأرضية المتكررة في ولاية كوتاهيا لأنها تحتوي على عدة فوالق نشطة، لافتين إلى أن بعضها قادر على إنتاج زلازل بقوة تتراوح بين 6.6 و7.1 على مقياس ريختر. (العربية) 
