28
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
30
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
8
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
زلزال قوي جداً قد يضرب تركيا.. خبراء يحذرون: قوته 7 درجات
Lebanon 24
29-09-2025
|
23:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
يسيطر القلق على
الأتراك
بالتزامن مع تصريحات أبرز خبراء الزلازل في
تركيا
، والتي تنذر بزلزال أقوى قد يصل إلى أكثر من 7 على مثياس ريختر في الفترة المقبلة، وهو ما أحدث جدلاً وقلقاً كبيراً لدى الناس، لا سيما وأن مركز "آفاد"
التركي
ومحطات الزلازل الدولية أكدت وجود فالق كبير في تلك المنطقة يمتد باتجاه شمال غربي وجنوبي شرقي الولاية ويُصنّف كفالق طبيعي ذي انزلاق مائل.
Advertisement
بدوره، أكد
البروفيسور
شنر أُشومزوي في بث مباشر على حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي أن الفالق في سيماف يمتلك قابلية لإنتاج زلزال بقوة تتخطى الـ6.5 على مقياس ريختر، مكرراً تحذيراته التي سبق وأطلقها قبل نحو شهر بشأن خطورة هذا الفالق.
وتناقلت
وسائل الإعلام
التركية
بياناً صادراً عن البروفيسور حسن سوزبيلير،
مدير مركز
أبحاث الزلازل في جامعة "دوكوز إيلول" أكد فيه أن منطقة سيماف شهدت منذ نيسان الماضي سلسلة من الهزات تجاوزت قوتها 4 على مقياس ريختر، وأن "الزلزال الأخير يُعد الهزة الرئيسية"، وفق تعبّيره.
وأضاف سوزبيلير أن الزلزال الأخير يختلف في موقعه ومصدره عن زلزال صندقري الذي وقع في 10 آب الماضي، حيث وقع في أقصى غرب فالق سيماف، لافتاً إلى أن الهزة جاءت نتيجة تفريغ الضغط المتراكم منذ زلازل 2011 و2012 التي وصلت قوتها إلى 5.7 على مقياس ريختر. كما رجّح إمكانية تكرار النشاط الزلزالي مع توالي الهزات الارتدادية.
من جهته
، شدّد عالم الأرض سليمان بامبال على أن "منطقة غرب
الأناضول
قد شهدت عبر التاريخ العديد من الزلازل المدمرة، وهذا الفالق يتحرك ويصبح نشطاً كل 10 إلى 15 عاماً وينتج عنه زلزالاً بقوة تتراوح بين 6 و7 على مقياس ريختر. لذلك فإن حدوث الزلازل أمر متوقع في أي لحظة، ولكن لا يمكن لأحد التنبؤ بالأضرار والخسائر التي قد يحدثها".
وكان العديد من خبراء الزلازل في تركيا قد حذروا من هذه الهزات الأرضية المتكررة في ولاية كوتاهيا لأنها تحتوي على عدة فوالق نشطة، لافتين إلى أن بعضها قادر على إنتاج زلازل بقوة تتراوح بين 6.6 و7.1 على مقياس ريختر. (العربية)
مواضيع ذات صلة
بقوة 4.9 درجات.. زلزال يضرب شمال غرب تركيا
Lebanon 24
بقوة 4.9 درجات.. زلزال يضرب شمال غرب تركيا
30/09/2025 11:10:55
30/09/2025 11:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال بقوة 3.2 درجات يضرب جنوبي العاصمة الجزائرية (سكاي نيوز)
Lebanon 24
زلزال بقوة 3.2 درجات يضرب جنوبي العاصمة الجزائرية (سكاي نيوز)
30/09/2025 11:10:55
30/09/2025 11:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب كامتشاتكا الروسية
Lebanon 24
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب كامتشاتكا الروسية
30/09/2025 11:10:55
30/09/2025 11:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب الساحل الشرقي لإقليم كامتشاتكا الروسي
Lebanon 24
زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب الساحل الشرقي لإقليم كامتشاتكا الروسي
30/09/2025 11:10:55
30/09/2025 11:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل الإعلام
البروفيسور
مدير مركز
الأناضول
شمال غرب
التركية
من جهته
الأتراك
تابع
قد يعجبك أيضاً
"تحذير عاجل" من وزارة الري السودانية بسبب ارتفاع منسوب النيل
Lebanon 24
"تحذير عاجل" من وزارة الري السودانية بسبب ارتفاع منسوب النيل
03:52 | 2025-09-30
30/09/2025 03:52:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: باكستان تدعم خطتي للسلام وإنهاء الحرب في غزة
Lebanon 24
ترامب: باكستان تدعم خطتي للسلام وإنهاء الحرب في غزة
03:33 | 2025-09-30
30/09/2025 03:33:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة سوفييتية سابقة ترسل رسالة إلى بوتين.. موقع فرنسي يكشف مضمونها
Lebanon 24
دولة سوفييتية سابقة ترسل رسالة إلى بوتين.. موقع فرنسي يكشف مضمونها
03:30 | 2025-09-30
30/09/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هوليوود في أزمة.. ترامب يهدد بفرض رسوم على الأفلام المصورة خارج أميركا
Lebanon 24
هوليوود في أزمة.. ترامب يهدد بفرض رسوم على الأفلام المصورة خارج أميركا
03:29 | 2025-09-30
30/09/2025 03:29:43
Lebanon 24
Lebanon 24
شائعة اختفاء سائحة صينية تشغل المصريين.. هذا ما اوضحته الخارجية
Lebanon 24
شائعة اختفاء سائحة صينية تشغل المصريين.. هذا ما اوضحته الخارجية
03:22 | 2025-09-30
30/09/2025 03:22:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر من الضاحية.. إتصال يثير بلبلة!
Lebanon 24
آخر خبر من الضاحية.. إتصال يثير بلبلة!
11:27 | 2025-09-29
29/09/2025 11:27:59
Lebanon 24
Lebanon 24
من مجلس النواب.. بشرى للمتقاعدين في القطاع العام
Lebanon 24
من مجلس النواب.. بشرى للمتقاعدين في القطاع العام
06:00 | 2025-09-29
29/09/2025 06:00:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صورة وفيديو)
Lebanon 24
تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صورة وفيديو)
00:41 | 2025-09-30
30/09/2025 12:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تسحب ورقة الدعم من الجيش؟
Lebanon 24
هل تسحب ورقة الدعم من الجيش؟
10:00 | 2025-09-29
29/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "تعافي حزب الله" عسكرياً.. ماذا قال تقريرٌ جديد؟
Lebanon 24
عن "تعافي حزب الله" عسكرياً.. ماذا قال تقريرٌ جديد؟
14:17 | 2025-09-29
29/09/2025 02:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:52 | 2025-09-30
"تحذير عاجل" من وزارة الري السودانية بسبب ارتفاع منسوب النيل
03:33 | 2025-09-30
ترامب: باكستان تدعم خطتي للسلام وإنهاء الحرب في غزة
03:30 | 2025-09-30
دولة سوفييتية سابقة ترسل رسالة إلى بوتين.. موقع فرنسي يكشف مضمونها
03:29 | 2025-09-30
هوليوود في أزمة.. ترامب يهدد بفرض رسوم على الأفلام المصورة خارج أميركا
03:22 | 2025-09-30
شائعة اختفاء سائحة صينية تشغل المصريين.. هذا ما اوضحته الخارجية
03:08 | 2025-09-30
كيف علّق الاتحاد الأوروبي على خطة ترامب بشأن غزة؟
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
30/09/2025 11:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
30/09/2025 11:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
30/09/2025 11:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24