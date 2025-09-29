Advertisement

عربي-دولي

بعد عرض ترامب لخطته حول غزة.. ما هو موقف المعارضة الاسرائيلية؟

Lebanon 24
29-09-2025 | 23:59
أعرب زعيما المعارضة الإسرائيلية، عن دعمهما لمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.
وقال بيني غانتس، العضو في الكنيست الإسرائيلي، في منشور على منصة "إكس" إن اقتراح ترامب لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين في قطاع غزة فرصة لتحرير الأسرى المحتجزين هناك وحماية أمن إسرائيل.

وكتب غانتس: "أُحيّي الرئيس ترامب على الجهود الهائلة التي يبذلها من أجل إعادة مختطفينا وضمان أمن إسرائيل". وأضاف: "يجب تنفيذ خطة الرئيس لإعادة جميع مختطفينا والحفاظ على حرية التحرك الأمني وإزاحة حكم حماس".

وحذر غانتس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تخريب الصفقة بسبب "السياسات الضيقة"، في إشارة لرفض وزراء بالحكومة الإسرائيلية إنهاء الحرب.

بدوره، أيد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد المقترح الأميركي أيضاً في منشور على منصة "إكس" حيث كتب: "خطة الرئيس ترامب تشكل الأساس الصحيح للتوصل إلى صفقة لإعادة المختطفين وإنهاء الحرب".

من جهته، علق وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش على "إكس" بالقول إن "الاتفاق يؤدي إلى تحقيق كافة أهداف الحرب". وعلى المنصة ذاتها، كتب وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار: "إسرائيل تصنع السلام من موقع القوة". كما قال رئيس حزب "شاس" آرييه درعي: "أعرب عن دعمي الكامل لخطة الرئيس ترامب".

عائلات الأسرى: يجب وقف العملية في مدينة غزة
من جانبه، قال زعيم حزب "الديمقراطيين" المعارض يائير غولان في رسالة مبطنة لمعارضي إنهاء الحرب بالحكومة: "إنهاء الحرب، وإعادة المختطفين، ونزع سلاح حماس، وتفكيك حكومة حماس - عليك أن تكون كارهاً لإسرائيل بشكل كامل حتى ترفض خطة ترامب". وأضاف على "إكس": "سنوفر شبكة أمان (برلمانية) كاملة للخطة لكننا لن نسعد ونحتفل إلا عندما يعود جميع المختطفين إلى ديارهم".

وبالمثل، نقلت القناة "12" الإسرائيلية الخاصة عن رئيس الأركان الأسبق غادي أيزنكوت وزعيم حزب "يشار" قوله: "علينا تطبيق قرارات صعبة فوراً، لإعادة المختطفين على الفور". وخاطب أيزنكوت نتنياهو بقوله: "يا رئيس الوزراء، عليك تجاهل التهديدات السياسية التي يُطلقها المتطرفون في حكومتك. الشعب يؤيد عودة المختطفين وهناك أغلبية واضحة في الكنيست تُؤيد ذلك".

من جهتها، قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في بيان: "نأمل أن تتنفس الصعداء على ضوء الإعلان التاريخي للرئيس ترامب ورئيس وزراء إسرائيل نتنياهو عن الموافقة على الاتفاق لإعادة جميع المختطفين الـ48 وإنهاء الحرب من قبل إسرائيل." وأضافت: "الاختبار الآن هو اختبار التنفيذ الفوري للاتفاق".

وتابعت: "مع اعتماد خطة ترامب من قبل جميع الأطراف، يجب على رئيس الوزراء أن يأمر فوراً بوقف العمل العسكري في مدينة غزة، والذي لا يزال في هذا الوقت يعرض المختطفين والجنود وتنفيذ الاتفاق التاريخي للخطر".
