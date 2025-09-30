Advertisement

عربي-دولي

قائد إيراني بارز يكشف عدد الطيارين الإسرائيليين الذين قُتلوا خلال الحرب الأخيرة

Lebanon 24
30-09-2025 | 01:38
A-
A+
Doc-P-1423322-638948193492404849.jpg
Doc-P-1423322-638948193492404849.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن المساعد والمستشار الاعلى لقائد الثورة الاسلامية اللواء يحيى رحيم صفوي في كلمة القاها في مراسم إحياء أسبوع الدفاع المقدس (1980-1988)، بأن "إيران أطلقت خلال حرب الـ 12 يوما اكثر من 500 صاروخ على كيان الاحتلال واكد ان ما لا يقل عن 16 طيارا اسرائيليا قُتِلوا اثر احدى الهجمات الصاروخية التي استهدفت مجمعا لتدريب الطيارين"، بحسب "ارنا".
Advertisement

وقال: "في هذه المعركة، أُطلق أكثر من 500 صاروخ على أهداف عسكرية ومنشآتية للعدو، وأُلحقت أضرارا جسيمة بمصافي النفط ومحطات الطاقة ومراكز الأبحاث الإسرائيلية".

وأشار إلى أن شدة بعض الصواريخ كان تأثيرها كالزلزال وبلغت حدًا بحيث تضررت مساحات واسعة ضمن دائرة نصف قطرها كيلومترات عدة، مما اضطر الكيان الصهيوني إلى طلب وقف إطلاق النار عبر الولايات المتحدة. خلال هذه الهجمات، استهدفنا مجمعا تدريبيا ما ادى الى مقتل ما لا يقل عن 16 طيارًا إسرائيليًا، إلا أن الكيان الصهيوني لم ينشر تفاصيل الأضرار والخسائر.
واعتبر أن "هذه المعركة أثبتت أن الجاهزية الدفاعية والقدرة الرادعة العملياتية للبلاد قادرة على دحر العدو وضمان الأمن القومي الإيراني دون الاعتماد على القوى الأجنبية". 
 
مواضيع ذات صلة
قائد الجيش الإيراني: دفاعنا الجوي أثبت خلال الحرب الأخيرة أنه مستعد لمواجهة التهديدات على أي مستوى
lebanon 24
30/09/2025 14:23:59 Lebanon 24 Lebanon 24
اختراق إيراني خطير يكشف هوية طيارة إسرائيلية وعائلتها
lebanon 24
30/09/2025 14:23:59 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش الإيراني: شعبنا وقيادتنا وقواتنا أفشلوا مؤامرات الأعداء الخبيثة خلال الحرب عبر الوحدة والصمود
lebanon 24
30/09/2025 14:23:59 Lebanon 24 Lebanon 24
رقم كبير.. اختراق روسي يكشف عدد قتلى الجيش الأوكرانيا خلال الحرب
lebanon 24
30/09/2025 14:23:59 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الأمن القومي

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيراني

الاسلامي

الاحتلال

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:13 | 2025-09-30
07:10 | 2025-09-30
07:00 | 2025-09-30
06:21 | 2025-09-30
05:44 | 2025-09-30
05:30 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24