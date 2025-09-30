قائد إيراني بارز يكشف عدد الطيارين الإسرائيليين الذين قُتلوا خلال الحرب الأخيرة

Advertisement

وقال: "في هذه المعركة، أُطلق أكثر من 500 صاروخ على أهداف عسكرية ومنشآتية للعدو، وأُلحقت أضرارا جسيمة بمصافي ومحطات الطاقة ومراكز الأبحاث ".وأشار إلى أن شدة بعض الصواريخ كان تأثيرها كالزلزال وبلغت حدًا بحيث تضررت مساحات واسعة ضمن دائرة نصف قطرها كيلومترات عدة، مما اضطر الكيان الصهيوني إلى طلب وقف إطلاق النار عبر . خلال هذه الهجمات، استهدفنا مجمعا تدريبيا ما ادى الى مقتل ما لا يقل عن 16 طيارًا إسرائيليًا، إلا أن الكيان الصهيوني لم ينشر تفاصيل الأضرار والخسائر.واعتبر أن "هذه المعركة أثبتت أن الجاهزية الدفاعية والقدرة الرادعة العملياتية للبلاد قادرة على دحر العدو وضمان دون الاعتماد على القوى الأجنبية".