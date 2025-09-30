عن المفاوضات مع أميركا.. هذا ما كشفه عراقجي

Advertisement

أكد عباس عراقجي أن بلاده قدمت مقترحات متنوعة، وأجرت لقاءات متعددة مع الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في الأسبوع الماضي.وقال في تصريحات إن المفاوضات مع وصلت إلى طريق مسدود تماماً، إلا أنه أكد أن "بذلت جهودا للوصول إلى تسوية، لكنها لم تنجح بسبب مطالب المفرطة وتعاون الدول الأوروبية معها، وفق تعبيره.كما شدد على أن تفعيل "آلية الزناد" هدفه دفع بلاده إلى تقديم تنازلات، وصفها بغير المعقولة أو الممكنة.ودعا الشعب إلى التعامل مع التداعيات السياسية والاستراتيجية للعقوبات. وقال:" ستكون لها تأثيرات سياسية واستراتيجية ويجب أن نواجهها"، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية. (العربية)