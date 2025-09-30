Advertisement

عربي-دولي

عن المفاوضات مع أميركا.. هذا ما كشفه عراقجي

Lebanon 24
30-09-2025 | 02:27
A-
A+
Doc-P-1423355-638948215958013514.jpg
Doc-P-1423355-638948215958013514.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي أن بلاده قدمت مقترحات متنوعة، وأجرت لقاءات متعددة مع الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع الماضي.
Advertisement

وقال في تصريحات إن المفاوضات مع الأميركيين وصلت إلى طريق مسدود تماماً، إلا أنه أكد أن إيران "بذلت جهودا للوصول إلى تسوية، لكنها لم تنجح بسبب مطالب واشنطن المفرطة وتعاون الدول الأوروبية معها، وفق تعبيره.

كما شدد على أن تفعيل "آلية الزناد" هدفه دفع بلاده إلى تقديم تنازلات، وصفها بغير المعقولة أو الممكنة.

ودعا الشعب الإيراني إلى التعامل مع التداعيات السياسية والاستراتيجية للعقوبات. وقال:" العقوبات ستكون لها تأثيرات سياسية واستراتيجية ويجب أن نواجهها"، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية. (العربية)
مواضيع ذات صلة
عراقجي: إيران لم تحذف المفاوضات مع الوكالة الدولية من أجندتها
lebanon 24
30/09/2025 14:24:34 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي: لن يكون هناك أي تعاون جديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل انتهاء المفاوضات بيننا
lebanon 24
30/09/2025 14:24:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير أجنبي يتحدث عن الجيش.. هذا ما كشفه
lebanon 24
30/09/2025 14:24:34 Lebanon 24 Lebanon 24
عن المطار.. هذا ما كشفه وزير الأشغال
lebanon 24
30/09/2025 14:24:34 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية الإيراني

وزير الخارجية

الأميركيين

الإيرانية

الإيراني

العقوبات

بريطانيا

الأوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:13 | 2025-09-30
07:10 | 2025-09-30
07:00 | 2025-09-30
06:21 | 2025-09-30
05:44 | 2025-09-30
05:30 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24