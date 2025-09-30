Advertisement

عربي-دولي

"تحذير عاجل" من وزارة الري السودانية بسبب ارتفاع منسوب النيل

Lebanon 24
30-09-2025 | 03:52
دعت وزارة الري والموارد المائية في السودان اليوم جميع السكان على ضفاف نهر النيل إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أرواحهم وممتلكاتهم، وفق ما نقلت سكاي نيوز.
وأكدت عبر صفحتها على فيسبوك "استمرار ارتفاع المناسيب في جميع ضفاف النيل خلال هذا الأسبوع"، مشيرة إلى "انخفاض إيراد النيل الأزرق إلى 699 مليون متر مكعب في اليوم، وتخفيض تصريف سد الروصيرص إلى 613".



وأفادت بأن"تصريف سد سنار 688 مليون متر مكعب في اليوم، وتصريف جبل الأولياء تجاوز 130، وتصريف سد خشم القربة تجاوز 120 مليون متر مكعب في اليوم وتصريف سد مروي تجاوز 730".



وأكدت أن هناك "محطات وولايات وأنهارا بلغت منسوب الفيضان، وهي محطات ود العيس (سنجة) والخرطوم، ومدني، وشندي وعطبرة، وبربر وجبل أولياء، إضافة إلى ولايات النيل الأزرق وسنار والجزيرة والخرطوم ونهر النيل والنيل الأبيض، وأنهار النيل الأزرق (الديم-الخرطوم) والنيل الأبيض (الجبلين-الخرطوم) والنيل (الخرطوم - دنقلا)".
