"تحذير عاجل" من وزارة الري السودانية بسبب ارتفاع منسوب النيل

Advertisement

وأكدت عبر صفحتها على "استمرار ارتفاع المناسيب في جميع ضفاف النيل خلال هذا الأسبوع"، مشيرة إلى "انخفاض إيراد النيل الأزرق إلى 699 مليون متر مكعب في اليوم، وتخفيض تصريف سد الروصيرص إلى 613".وأفادت بأن"تصريف سد سنار 688 مليون متر مكعب في اليوم، وتصريف جبل الأولياء تجاوز 130، وتصريف سد خشم القربة تجاوز 120 مليون متر مكعب في اليوم وتصريف سد مروي تجاوز 730".وأكدت أن هناك "محطات وولايات وأنهارا بلغت منسوب الفيضان، وهي محطات ود (سنجة) والخرطوم، ومدني، وشندي وعطبرة، وبربر وجبل أولياء، إضافة إلى ولايات النيل الأزرق وسنار والجزيرة والخرطوم ونهر النيل والنيل الأبيض، وأنهار النيل الأزرق (الديم-الخرطوم) والنيل الأبيض (الجبلين-الخرطوم) والنيل (الخرطوم - دنقلا)".