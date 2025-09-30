29
عربي-دولي
"فشل مدو".. سموتريتش يهاجم خطة ترامب في غزة
Lebanon 24
30-09-2025
|
04:19
انتقد وزير المال
الإسرائيلي
اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء، خطة السلام في غزة التي أعلنها الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
وأيدها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
وفي منشور على إكس، وصف سموتريتش الخطة بأنها "فشل
دبلوماسي
مدوّ وإغفال.. عن كل دروس هجوم 7 تشرين الأول "الذي شنّته حركة
حماس
على
إسرائيل
والذي أشعل فتيل الحرب في غزة.
وأضاف: "في تقديري، سينتهي الأمر أيضا بالدموع. سيُجبر أطفالنا على القتال في غزة مرة أخرى".
وفي التغريدة المطولة، قال سموتريتش: "بعد 7 تشرين الأول، وبعد عامين من التفاني والبطولة والتضحيات التي قدمها شعبنا، مع خسائر مؤلمة وإنجازات كبيرة بفضل الله وفي جميع الساحات، لا يمكن العودة إلى السياسات القديمة التي تضع أمننا بيد أطراف خارجية، أو الاعتماد على أوهام بأن الآخرين سيقومون بالعمل عنا".
وأضاف: " كما لا يمكن استبدال إنجازات حقيقية على الأرض بأوهام سياسية أو بالاكتفاء باحتفالات دبلوماسية لامعة وشعارات مثل "حل الدولتين" أو "فلسطينيون يحكمون فلسطينيين"، أو الحديث عن شرطة فلسطينية تُدرَّب من مصر والأردن، وقطر كلاعب مركزي".
وتابع: "كل ذلك مجرد عودة إلى مفاهيم أوسلو القديمة، وهو إضاعة تاريخية لفرصة التحرر منها، وفشل سياسي كبير، وتجاهل لدروس السابع من تشرين الأول. برأيي هذا الطريق سينتهي بالبكاء، وأطفالنا سيضطرون إلى القتال مجددا في غزة. هذا ما وصفه آينشتاين بالجنون: أن تكرر نفس الأفعال وتنتظر نتائج مختلفة". (سكاي نيوز عربية)
