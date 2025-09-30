بعد الاعتذار الإسرائيلي عن هجوم الدوحة.. كيف علقت قطر؟

اعتبر المتحدث باسم قطر ماجد الأنصاري أن اعتذار عن الضربة التي استهدفت الدوحة يشكل اعترافا بذنب ويُمثل ضمانا بعدم تكرار ذلك مستقبلا.

Advertisement

وقال الأنصاري في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا : "كان الاعتذار لقطر خطوة أولى. والأهم هو الوعود الأمنية التي قطعتها ، والتزام إسرائيل بعدم مهاجمة بلادنا مجددا. الاعتذار، وإن كان رمزيا، إلا أنه يمثل اعترافًا بالذنب من ، وبالتالي، فهو جزءٌ من التزامٍ بعدم مهاجمتنا مجددا وهو شرط أساسي لنا".



ولفت الأنصاري أنه وبعد تسوية الوضع، استأنفت قطر، بناء على طلب الولايات المتحدة، المفاوضات مع كوسيط. (روسيا اليوم)