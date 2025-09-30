روسيا تُحذّر: أوكرانيا تُجهّز لعملية في بولندا

حذرت الاستخبارات الخارجية الروسيّة من استعدادات أوكرانية لاستفزاز خطير، وقالت في بيان، إنّ " تجهز لعملية في بمشاركة مجموعة استطلاع تخريبية ستدعي أن عناصرها من وبيلاروسيا".

كما لم تستبعد أنّ "تحاكي تلك العملية هجوماً على منشآت البنية التحتية الحيوية في بولندا بهدف إثارة صدى واسع". (العربية)