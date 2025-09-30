Advertisement

عربي-دولي

روسيا تُحذّر: أوكرانيا تُجهّز لعملية في بولندا

Lebanon 24
30-09-2025 | 05:18
A-
A+
Doc-P-1423471-638948316589637780.jpg
Doc-P-1423471-638948316589637780.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذرت الاستخبارات الخارجية الروسيّة من استعدادات أوكرانية لاستفزاز خطير، وقالت في بيان، إنّ "كييف تجهز لعملية في بولندا بمشاركة مجموعة استطلاع تخريبية ستدعي أن عناصرها من روسيا وبيلاروسيا".
Advertisement
 
كما لم تستبعد أنّ "تحاكي تلك العملية هجوماً على منشآت البنية التحتية الحيوية في بولندا بهدف إثارة صدى واسع". (العربية)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
ماكرون يُحذر: الهجوم الذي تجهز له إسرائيل في غزة سيؤدي إلى كارثة
lebanon 24
30/09/2025 14:26:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ريا نوفوستي عن القائم بالأعمال الروسي لدى وارسو: المسيّرات التي أسقطت في بولندا أطلقت من أوكرانيا
lebanon 24
30/09/2025 14:26:06 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء بولندا: لم نكن نريد الحرب في أوكرانيا لكنها فرضت علينا
lebanon 24
30/09/2025 14:26:06 Lebanon 24 Lebanon 24
أميركا: اختراق مسيّرات روسية أجواء بولندا لا يساعد في جهود إنهاء حرب أوكرانيا
lebanon 24
30/09/2025 14:26:06 Lebanon 24 Lebanon 24

بولندا

لاروسي

الروس

بولند

جوما

بيلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:13 | 2025-09-30
07:10 | 2025-09-30
07:00 | 2025-09-30
06:21 | 2025-09-30
05:44 | 2025-09-30
05:30 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24