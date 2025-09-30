غارات إسرائيلية متواصلة على غزة.. ماذا عن الشهداء والجرحى؟

Advertisement

استشهد 22 مواطنا فلسطينيا وأصيب آخرون، منذ فجر الثلاثاء، في غارات إسرائيلية متواصلة على .ونقلت وكالة الصحافة (صفا) عن مصادر طبية قولها إن "حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع نظرًا لوجود ضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات".وأفادت الوكالة بأن "7 مواطنين قتلوا وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً غربي مدينة دير البلح وسط القطاع"، مشيرة إلى "مقتل ثلاثة مواطنين وإصابة عدد آخر، باستهداف طائرات خيمة تؤوي نازحين قرب محطة في منطقة المواصي غربي مدينة جنوبي القطاع".وقالت إن "7 قتلى ومصابين وصلوا ، بنيران جيش الاحتلال قرب مركز توزيع المساعدات في منطقة نتساريم وسط القطاع".