عربي-دولي

غارات إسرائيلية متواصلة على غزة.. ماذا عن الشهداء والجرحى؟

Lebanon 24
30-09-2025 | 05:30
استشهد 22 مواطنا فلسطينيا وأصيب آخرون، منذ فجر الثلاثاء، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة.
ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) عن مصادر طبية قولها إن "حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع نظرًا لوجود ضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات".

وأفادت الوكالة بأن "7 مواطنين قتلوا وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً غربي مدينة دير البلح وسط القطاع"، مشيرة إلى "مقتل ثلاثة مواطنين وإصابة عدد آخر، باستهداف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين قرب محطة العطار في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع".

وقالت إن "7 قتلى ومصابين وصلوا مستشفى العودة، بنيران جيش الاحتلال قرب مركز توزيع المساعدات في منطقة نتساريم وسط القطاع".
