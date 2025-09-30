معلومات عن الهيئة التي ستحكم غزة... ممن تتألف؟

ذكرت "العربية"، أنّ خطّة رئيس الحكومة البريطانيّة السابق بلير، بشأن غزة، تتضمن ما بين 7 إلى 10 أعضاء يُمثلون الهيئة الإنتقاليّة الدوليّة التي ستحكم القطاع.

وأشارت الخطّة إلى أنّ هذه الهيئة ستعمل كسلطة سياسية وقانونية عليا في غزة خلال فترة انتقالية، بموجب تفويض من .



كما أوضح أن رئيس المجلس أو الهيئة هو من سيقود أعمالها.



وستضم الهيئة ممثلاً فلسطينياً مؤهلاً، يفضل أن يكون من قطاع رجال الأعمال أو الأمن، فضلاً عن مسؤول كبير في ، مثل .



إلى ذلك، ستشمل أيضاً شخصيات دولية بارزة، من خبراء في المجالات التنفيذية والمالية مثل مارك روان، ساويرس، وربما آريه لايتستون.



كذلك ستضم ممثلين بارزين ، يتمتعون بدعم سياسي إقليمي ومصداقية تجارية طويلة الأمد، لضمان الشرعية والمصداقية.



أما المهام الأساسية التي ستوكل إلى الهيئة، فتشمل:

- إصدار قرارات ملزمة قانونياً وسياسياً.

- الموافقة على التشريعات والتعيينات الكبرى.

- تحديد التوجه الاستراتيجي طويل الأمد.

- رفع التقارير مباشرة إلى .