Advertisement

عربي-دولي

مجلس التعاون الخليجي يُرحّب بخطة ترامب لإنهاء حرب غزة

Lebanon 24
30-09-2025 | 07:10
A-
A+
Doc-P-1423513-638948384072325343.jpg
Doc-P-1423513-638948384072325343.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وأكد أن أي جهد دولي في هذا المجال يستحق الثناء والتفاعل معه والمساهمة فيه.
Advertisement

وأضاف أن وقف إطلاق النار ورفع القيود بشكل فوري وسريع، بالإضافة الى إيصال المساعدات ومنع تهجير سكان القطاع وحمايتهم، تمثل أولويات يجب أن تكون في صلب أي تحرك دولي مسؤول. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يرحّب بخطة ترامب المتعلقة بإنهاء الحرب في قطاع غزة
lebanon 24
30/09/2025 16:56:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مودي رحب بخطة ترامب لإنهاء حرب غزة
lebanon 24
30/09/2025 16:56:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس التعاون الخليجي: نستنكر توسّع الاستيطان وخطط ضم الضفة الغربية المحتلة
lebanon 24
30/09/2025 16:56:11 Lebanon 24 Lebanon 24
البيان الختامي لاجتماع مجلس التعاون الخليجي يرحب بقرار مجلس الوزراء بضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة في جميع أنحاء لبنان (سكاي نيوز)
lebanon 24
30/09/2025 16:56:11 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس التعاون الخليجي

دول الخليج العربية

الخليج العربية

الخليج العربي

دونالد ترامب

الأمين العام

مجلس التعاون

روسيا اليوم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:50 | 2025-09-30
09:13 | 2025-09-30
08:43 | 2025-09-30
08:12 | 2025-09-30
08:03 | 2025-09-30
08:00 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24