مجلس التعاون الخليجي يُرحّب بخطة ترامب لإنهاء حرب غزة

رحب لمجلس التعاون لدول جاسم محمد البديوي بخطة الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب في ، وأكد أن أي جهد دولي في هذا المجال يستحق الثناء والتفاعل معه والمساهمة فيه.وأضاف أن وقف إطلاق النار ورفع القيود بشكل فوري وسريع، بالإضافة الى إيصال المساعدات ومنع تهجير سكان القطاع وحمايتهم، تمثل أولويات يجب أن تكون في صلب أي تحرك دولي مسؤول. (روسيا اليوم)