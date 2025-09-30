Advertisement

عربي-دولي

تركيا ستنضم إلى اجتماع لفريق الوساطة الخاص بغزة

Lebanon 24
30-09-2025 | 07:56
ستنضم تركيا إلى اجتماع لفريق الوساطة الخاص بغزة، وفق ما قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري.
وأضاف الأنصاري خلال مؤتمر صحفي بالدوحة: "قامت دولة قطر وجمهورية مصر العربية الإثنين من خلال الاجتماعات التي جرت هنا في الدوحة مع الوفد التفاوضي من حركة حماس بتسليم الخطة، ووعد الوفد التفاوضي بدراستها بمسؤولية".

وأضاف الأنصاري: "اليوم أيضا سيكون هناك اجتماع آخر بحضور الجانب التركي كذلك مع الوفد التفاوضي بهدف التشاور حول هذه الخطة".

وأعلن الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنهما اتفقا على خطة لإنهاء الحرب في غزة.
