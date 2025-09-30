تركيا ستنضم إلى اجتماع لفريق الوساطة الخاص بغزة

Advertisement

ستنضم إلى اجتماع لفريق الوساطة الخاص بغزة، وفق ما قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري.وأضاف الأنصاري خلال بالدوحة: "قامت دولة قطر وجمهورية مصر العربية الإثنين من خلال الاجتماعات التي جرت هنا في الدوحة مع الوفد التفاوضي من حركة بتسليم الخطة، ووعد الوفد التفاوضي بدراستها بمسؤولية".وأضاف الأنصاري: "اليوم أيضا سيكون هناك اجتماع آخر بحضور الجانب كذلك مع الوفد التفاوضي بهدف التشاور حول هذه الخطة".وأعلن الرئيس ورئيس الوزراء بنيامين أنهما اتفقا على خطة لإنهاء الحرب في غزة.