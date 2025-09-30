Advertisement

عربي-دولي

نهاية مروّعة جدّاً... هكذا فقد أحد السفراء حياته (صورة)

Lebanon 24
30-09-2025 | 08:03
A-
A+
Doc-P-1423535-638948415615430161.jpg
Doc-P-1423535-638948415615430161.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت وكالة "رويترز"، عن العثور على سفير جنوب أفريقيا في باريس إيمانويل مثيثوا ميتاً.
Advertisement
 
 
وأشارت إلى أنّ السفير سقط من الطابق 22، في أحد الفنادق.
 
وقالت صحيفة "لو فيغارو" في هذا السياق نقلا عن مكتب المدعي العام، إنّ "مثيثوا عثر عليه ميتا قرب "فندق حياة" في الدائرة الـ17، ويُعتقد أنّه قفز من النافذة".
وكانت زوجة السفير قد أبلغت عن اختفائه في يوم أمس، وقالت إنّها "تلقت منه رسالة مُقلقة".
 
سفير جنوب إفريقيا في باريس إيمانويل مثيثوا
مواضيع ذات صلة
​في الشمال... مواطن فقد حياته بطريقة مروّعة جدّاً
lebanon 24
30/09/2025 16:56:39 Lebanon 24 Lebanon 24
فقد السيطرة على سيارته واصطدم بشجرة.. "علي" فقد حياته بحادث مروع
lebanon 24
30/09/2025 16:56:39 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر حزين لعشاق كرة القدم... لاعب شاب فقد حياته في حادث سير مروّع
lebanon 24
30/09/2025 16:56:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بطريقة مروعة.. يوتيوبر يخسر حياته بسبب تصوير فيديو شاهدوا ما حصل
lebanon 24
30/09/2025 16:56:39 Lebanon 24 Lebanon 24

مكتب المدعي العام

جنوب أفريقيا

المدعي العام

إيمانويل

أفريقيا

مانويل

رويترز

باريس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:50 | 2025-09-30
09:13 | 2025-09-30
08:43 | 2025-09-30
08:12 | 2025-09-30
08:00 | 2025-09-30
07:56 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24