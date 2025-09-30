نهاية مروّعة جدّاً... هكذا فقد أحد السفراء حياته (صورة)

أفادت وكالة " "، عن العثور على سفير في مثيثوا ميتاً.

وأشارت إلى أنّ السفير سقط من الطابق 22، في أحد الفنادق.

وقالت صحيفة "لو فيغارو" في هذا السياق نقلا عن ، إنّ "مثيثوا عثر عليه ميتا قرب "فندق حياة" في الدائرة الـ17، ويُعتقد أنّه قفز من النافذة".

وكانت زوجة السفير قد أبلغت عن اختفائه في يوم أمس، وقالت إنّها "تلقت منه رسالة مُقلقة".