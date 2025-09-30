Advertisement

عربي-دولي

سموتريتش: خطة ترامب "فشل دبلوماسي مدوٍّ"

Lebanon 24
30-09-2025 | 08:12
A-
A+
Doc-P-1423545-638948423388476066.jpg
Doc-P-1423545-638948423388476066.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

وصف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة بأنها "فرصة تاريخية ضائعة ستنتهي بالدموع".
Advertisement

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن سموتريتش قوله إن الخطة " فشل دبلوماسي مدو وتصرف من باب العمى الإرادي وتجاهل لجميع الدروس المستفادة من السابع من تشرين الأول، وسيجبر أبناؤنا على القتال مجددا في غزة".

وأضاف: "هذا ما وصفه ألبرت أينشتاين بالحماقة التامة، تكرار نفس الفعل مرارا وتكرارا مع توقع نتيجة مختلفة".

وفي تصريحات أخرى، وصف سموتريتش الاحتفالات بالموافقة على الخطة بأنها "سخيفة"، وأعلن أنه سيجري مشاورات حول القضية.

وتساءل سموتريتش: "هل ما زالت هناك فرصة لنجاح هذا الأمر؟ هل سينقذنا عناد العدو من أنفسنا مرة أخرى، كما فعل مرات عديدة من قبل؟"، في إشارة إلى عدم موافقة حماس على المضي قدما في الخطة.
مواضيع ذات صلة
"فشل مدو".. سموتريتش يهاجم خطة ترامب في غزة
lebanon 24
30/09/2025 16:56:45 Lebanon 24 Lebanon 24
خطة واشنطن البديلة في حال فشل نزع سلاح "حزب الله"
lebanon 24
30/09/2025 16:56:45 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر دبلوماسي أوروبي: خطة الضمانات الأمنية تحظى بدعم إدارة ترامب
lebanon 24
30/09/2025 16:56:45 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر دبلوماسي أوروبي: خطة الضمانات الأمنية تحظى بدعم إدارة ترامب
lebanon 24
30/09/2025 16:56:45 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

يديعوت أحرونوت

دونالد ترامب

وزير المالية

الإسرائيلي

إسرائيل

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:50 | 2025-09-30
09:13 | 2025-09-30
08:43 | 2025-09-30
08:03 | 2025-09-30
08:00 | 2025-09-30
07:56 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24