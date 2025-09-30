سموتريتش: خطة ترامب "فشل دبلوماسي مدوٍّ"

Advertisement

وصف خطة الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب في غزة بأنها "فرصة تاريخية ضائعة ستنتهي بالدموع".ونقلت صحيفة " " عن سموتريتش قوله إن الخطة " فشل مدو وتصرف من باب العمى الإرادي وتجاهل لجميع الدروس المستفادة من السابع من تشرين الأول، وسيجبر أبناؤنا على القتال مجددا في غزة".وأضاف: "هذا ما وصفه ألبرت أينشتاين بالحماقة التامة، تكرار نفس الفعل مرارا وتكرارا مع توقع نتيجة مختلفة".وفي تصريحات أخرى، وصف سموتريتش الاحتفالات بالموافقة على الخطة بأنها "سخيفة"، وأعلن أنه سيجري مشاورات حول القضية.وتساءل سموتريتش: "هل ما زالت هناك فرصة لنجاح هذا الأمر؟ هل سينقذنا عناد العدو من أنفسنا مرة أخرى، كما فعل مرات عديدة من قبل؟"، في إشارة إلى عدم موافقة على المضي قدما في الخطة.