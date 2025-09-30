Advertisement

عربي-دولي

ترامب يُهدّد "حماس": أمامكم 4 أيّام للردّ أوّ ستقوم إسرائيل بما يلزم

Lebanon 24
30-09-2025 | 09:13
أمهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حركة "حماس" بين 3 إلى 4 أيام، للردّ على مقترحه للسلام في قطاع غزة.
وقال ترامب خلال مغادرته البيت الأبيض: "لدى حماس 3 أو 4 أيام للردّ، وإذا لم تفعل، فستقوم إسرائيل بما يلزم". 
 
 
 
