ترامب يُهدّد "حماس": أمامكم 4 أيّام للردّ أوّ ستقوم إسرائيل بما يلزم

أمهل الرئيس الأميركي ، حركة " " بين 3 إلى 4 أيام، للردّ على مقترحه للسلام في .

Advertisement



وقال خلال مغادرته : "لدى حماس 3 أو 4 أيام للردّ، وإذا لم تفعل، فستقوم بما يلزم".