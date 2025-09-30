Advertisement

عربي-دولي

"تهديدٌ محتمل"... تحذيرات في إسرائيل من تحرّكات الجيش المصريّ

Lebanon 24
30-09-2025 | 10:00
ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ العقيد إختياط في الجيش الإسرائيليّ موشيه إيلاد، حذّر من أن الانتشار العسكري المصري في سيناء يُشكّل تهديدًا محتملًا للاستقرار الإقليمي، واصفًا التطورات بأنها "ذات طابع عسكري مهم".
وتساءل إيلاد في مقابلة مع صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة، حول ما إذا كانت مصر تتجه نحو خرق اتفاقية السلام الموقعة عام 1979، ووقال: "هناك سمة عسكرية مهمة تُسجّل في سيناء"، وتحدّث عن نشر قوات وأنظمة دفاعية وتجهيزات لوجستية في المنطقة.

وأضاف إيلاد: "حتى لو صُوّر هذا الانتشار على أنه دفاعي بحت، فإن توقيته ونطاقه يصعُب تجاهلهما"، وحذّر من تصاعد التوتر في العلاقات بين القاهرة وتل أبيب.

وأشار إلى أن المؤشرات على الأرض "مثيرة للقلق"، وتابع: "اليوم، ولأول مرة منذ سنوات، تشير وسائل الإعلام المصرية وكذلك بعض الأصوات في إسرائيل، إلى احتمال متزايد لانهيار ما بدا يومًا رؤية راسخة".

وأضاف أن المؤشرات الأمنية والدبلوماسية والمدنية "تشير إلى صدع عميق يتشكل تحت السطح"، ما يطرح السؤال: "هل مصر على طريق الصراع مع إسرائيل؟".

وعلى الرغم من تأكيده أن "احتمال نشوب صراع عسكري مباشر بين مصر وإسرائيل لا يزال ضئيلاً"، إلا أنه حذّر من أن "احتمال تدهور العلاقات مرتفع للغاية، سواء على الصعيد الدبلوماسي أو السياسي أو المدني، بل وحتى الاقتصادي". (روسيا اليوم)
 
 
 
