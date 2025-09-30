27
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
19
o
بعلبك
10
o
بشري
20
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"تهديدٌ محتمل"... تحذيرات في إسرائيل من تحرّكات الجيش المصريّ
Lebanon 24
30-09-2025
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "
روسيا اليوم
"، أنّ العقيد إختياط في الجيش الإسرائيليّ موشيه إيلاد، حذّر من أن الانتشار العسكري المصري في سيناء يُشكّل تهديدًا محتملًا للاستقرار الإقليمي، واصفًا التطورات بأنها "ذات طابع عسكري مهم".
Advertisement
وتساءل إيلاد في مقابلة مع صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة، حول ما إذا كانت مصر تتجه نحو خرق اتفاقية السلام الموقعة عام 1979، ووقال: "هناك سمة عسكرية مهمة تُسجّل في سيناء"، وتحدّث عن نشر قوات وأنظمة دفاعية وتجهيزات لوجستية في المنطقة.
وأضاف إيلاد: "حتى لو صُوّر هذا الانتشار على أنه دفاعي بحت، فإن توقيته ونطاقه يصعُب تجاهلهما"، وحذّر من تصاعد التوتر في العلاقات بين
القاهرة
وتل أبيب.
وأشار إلى أن المؤشرات على الأرض "مثيرة للقلق"، وتابع: "اليوم، ولأول مرة منذ سنوات، تشير
وسائل الإعلام
المصرية
وكذلك بعض الأصوات
في إسرائيل
، إلى احتمال متزايد لانهيار ما بدا يومًا رؤية راسخة".
وأضاف أن المؤشرات الأمنية والدبلوماسية والمدنية "تشير إلى صدع عميق يتشكل تحت السطح"، ما يطرح السؤال: "هل مصر على طريق الصراع مع
إسرائيل
؟".
وعلى الرغم من تأكيده أن "احتمال نشوب صراع عسكري مباشر بين مصر وإسرائيل لا يزال ضئيلاً"، إلا أنه حذّر من أن "احتمال تدهور العلاقات مرتفع للغاية، سواء على الصعيد الدبلوماسي أو السياسي أو المدني، بل وحتى الاقتصادي". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
تحركات عسكرية مصرية في سيناء تخوفًا من تدفق نازحين من غزة
Lebanon 24
تحركات عسكرية مصرية في سيناء تخوفًا من تدفق نازحين من غزة
30/09/2025 19:21:56
30/09/2025 19:21:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس المصري: إسرائيل تسعى إلى تحويل المنطقة إلى ساحة مستباحة من الاعتداءات ما يهدد الأمن
Lebanon 24
الرئيس المصري: إسرائيل تسعى إلى تحويل المنطقة إلى ساحة مستباحة من الاعتداءات ما يهدد الأمن
30/09/2025 19:21:56
30/09/2025 19:21:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرات مصرية من منصة روبلوكس.. اليكم السبب
Lebanon 24
تحذيرات مصرية من منصة روبلوكس.. اليكم السبب
30/09/2025 19:21:56
30/09/2025 19:21:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تضخم تهديد المسيرات.. ومصر: الرد حاضر
Lebanon 24
إسرائيل تضخم تهديد المسيرات.. ومصر: الرد حاضر
30/09/2025 19:21:56
30/09/2025 19:21:56
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل الإعلام
روسيا اليوم
الإسرائيلي
في إسرائيل
دبلوماسي
القاهرة
إسرائيل
تل أبيب
تابع
قد يعجبك أيضاً
بلجيكا: انتهاكات إسرائيل واضحة
Lebanon 24
بلجيكا: انتهاكات إسرائيل واضحة
12:15 | 2025-09-30
30/09/2025 12:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بين ترامب ونتنياهو.. هل هناك فرص جدية للسلام أم هندسة للانتصار؟
Lebanon 24
بين ترامب ونتنياهو.. هل هناك فرص جدية للسلام أم هندسة للانتصار؟
12:00 | 2025-09-30
30/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يهدّد "حماس".. تحذيرات نارية وردود فلسطينية غاضبة
Lebanon 24
ترامب يهدّد "حماس".. تحذيرات نارية وردود فلسطينية غاضبة
11:45 | 2025-09-30
30/09/2025 11:45:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مُتهم بالتعذيب والقتل بعهد الأسد.. من هو القيادي السوري الذي أُوقف بألمانيا؟
Lebanon 24
مُتهم بالتعذيب والقتل بعهد الأسد.. من هو القيادي السوري الذي أُوقف بألمانيا؟
11:35 | 2025-09-30
30/09/2025 11:35:31
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف صمدت أوروبا بوجه رسوم ترامب؟
Lebanon 24
كيف صمدت أوروبا بوجه رسوم ترامب؟
11:33 | 2025-09-30
30/09/2025 11:33:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صور وفيديو)
Lebanon 24
تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صور وفيديو)
00:41 | 2025-09-30
30/09/2025 12:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "تعافي حزب الله" عسكرياً.. ماذا قال تقريرٌ جديد؟
Lebanon 24
عن "تعافي حزب الله" عسكرياً.. ماذا قال تقريرٌ جديد؟
14:17 | 2025-09-29
29/09/2025 02:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... تعديل رسوم السجل العدليّ لهؤلاء
Lebanon 24
بالصورة... تعديل رسوم السجل العدليّ لهؤلاء
08:13 | 2025-09-30
30/09/2025 08:13:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بنود خطة ترامب لإنهاء حرب غزة.. التفاصيل الكاملة
Lebanon 24
بنود خطة ترامب لإنهاء حرب غزة.. التفاصيل الكاملة
14:37 | 2025-09-29
29/09/2025 02:37:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير في لبنان.. "رواتب خيالية" لوظائف وهمية!
Lebanon 24
تحذير في لبنان.. "رواتب خيالية" لوظائف وهمية!
15:04 | 2025-09-29
29/09/2025 03:04:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:15 | 2025-09-30
بلجيكا: انتهاكات إسرائيل واضحة
12:00 | 2025-09-30
بين ترامب ونتنياهو.. هل هناك فرص جدية للسلام أم هندسة للانتصار؟
11:45 | 2025-09-30
ترامب يهدّد "حماس".. تحذيرات نارية وردود فلسطينية غاضبة
11:35 | 2025-09-30
مُتهم بالتعذيب والقتل بعهد الأسد.. من هو القيادي السوري الذي أُوقف بألمانيا؟
11:33 | 2025-09-30
كيف صمدت أوروبا بوجه رسوم ترامب؟
11:22 | 2025-09-30
زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب وسط الفيليبين
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
30/09/2025 19:21:56
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
30/09/2025 19:21:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
30/09/2025 19:21:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24