خلال لقائه معه... ماذا أهدى الأمير هاري والده الملك تشارلز؟

وأكد المتحدث باسم الأمير هاري، أنّ الصورة لم تتضمن دوق ودوقة ساسكس، خلافًا لما ذكرته بعض التقارير التي زعمت أن كانا في الصورة وأن اللقاء كان رسميًا للغاية. أهدى دوق ساسكس الأمير هاري، والده الملك صورة لطفليه الأمير والأميرة ، خلال لقائهما في كلارنس هاوس بفي .وأكد المتحدث باسم الأمير هاري، أنّ الصورة لم تتضمن دوق ودوقة ساسكس، خلافًا لما ذكرته بعض التقارير التي زعمت أن كانا في الصورة وأن اللقاء كان رسميًا للغاية.

ووصف تلك المزاعم بأنها "محض افتراء" من مصادر تهدف إلى تخريب أي مصالحة بين الأب والابن، ومؤكدًا أن تبادل الهدايا تم بالفعل، مع الإبقاء على تفاصيله سرية قدر الإمكان. (ارم نيوز)