عربي-دولي

خلال لقائه معه... ماذا أهدى الأمير هاري والده الملك تشارلز؟

Lebanon 24
30-09-2025 | 10:13
أهدى دوق ساسكس الأمير هاري، والده الملك تشارلز صورة لطفليه الأمير آرتشي والأميرة ليليبت، خلال لقائهما في كلارنس هاوس بفي لندن.
وأكد المتحدث باسم الأمير هاري، أنّ الصورة لم تتضمن دوق ودوقة ساسكس، خلافًا لما ذكرته بعض التقارير التي زعمت أن هاري وميغان ماركل كانا في الصورة وأن اللقاء كان رسميًا للغاية.
 
ووصف تلك المزاعم بأنها "محض افتراء" من مصادر تهدف إلى تخريب أي مصالحة بين الأب والابن، ومؤكدًا أن تبادل الهدايا تم بالفعل، مع الإبقاء على تفاصيله سرية قدر الإمكان. (ارم نيوز)
 
 
 
