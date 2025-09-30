Advertisement

عربي-دولي

"أسطول الصمود" يقترب... وإسرائيل تستعدّ لاعتراضه

Lebanon 24
30-09-2025 | 10:35
Doc-P-1423585-638948507492941932.jpg
Doc-P-1423585-638948507492941932.jpg photos 0
أفادت هيئة البثّ الإسرائيلية "كان"، أنّ "أسطول الصمود" البحري الذي يُحاول كسر الحصار عن قطاع غزة يقترب حاليا من منطقة الاعتراض الإسرائيلية في المياه الدولية".
وأشارت إلى أنّ "البحرية الإسرائيلية تستعدّ لتنفيذ عملية اعتراض للقوارب المشاركة في الأسطول، حيث تخطط للسيطرة عليها ونقل الناشطين إلى سفينة بحرية واحدة تابعة للقوات الإسرائيلية".


وأكدت أنّ "إسرائيل لن تسمح بوصول الأسطول إلى شواطئ غزة، بناء على توجيهات صادرة عن المستوى السياسي". (روسيا اليوم)
 
 
 
