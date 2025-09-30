"أسطول الصمود" يقترب... وإسرائيل تستعدّ لاعتراضه

أفادت هيئة البثّ "كان"، أنّ "أسطول الصمود" البحري الذي يُحاول كسر الحصار عن يقترب حاليا من منطقة الاعتراض الإسرائيلية في المياه الدولية".

Advertisement

وأشارت إلى أنّ "البحرية الإسرائيلية تستعدّ لتنفيذ عملية اعتراض للقوارب المشاركة في الأسطول، حيث تخطط للسيطرة عليها ونقل الناشطين إلى سفينة بحرية واحدة تابعة للقوات الإسرائيلية".





وأكدت أنّ " لن تسمح بوصول الأسطول إلى شواطئ غزة، بناء على توجيهات صادرة عن المستوى السياسي". (روسيا اليوم)