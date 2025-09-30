Advertisement

عربي-دولي

خلال الحرب... صحيفة تكشف ما قام به جنديّ إسرائيليّ لصالح إيران

Lebanon 24
30-09-2025 | 10:56
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة، عن اعتقال إسرائيلي بشبهة تنفيذ عمليات أمنية لصالح إيران أثناء خدمته العسكرية جندياً في الاحتياط".
وأضافت أنّ "جندي الاحتياط المعتقل مشتبه بإقامته علاقات مع عناصر استخبارات إيرانية وتصوير مواقع عسكرية".
 
 
وأشارت إلى أنّ "الشاباك يشتبه في أن جندي الاحتياط المعتقل بادر بنفسه للاتصال بالإيرانيين خلال الحرب".
 
 
 
