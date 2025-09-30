خلال الحرب... صحيفة تكشف ما قام به جنديّ إسرائيليّ لصالح إيران

Advertisement



وأضافت أنّ "جندي الاحتياط المعتقل مشتبه بإقامته علاقات مع عناصر استخبارات إيرانية وتصوير مواقع عسكرية".

وأشارت إلى أنّ " يشتبه في أن جندي الاحتياط المعتقل بنفسه للاتصال بالإيرانيين خلال الحرب".

أفادت صحيفة " " الإسرائيليّة، عن اعتقال إسرائيلي بشبهة تنفيذ عمليات أمنية لصالح أثناء خدمته العسكرية جندياً في الاحتياط".