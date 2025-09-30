Advertisement

عربي-دولي

زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب وسط الفيليبين

Lebanon 24
30-09-2025 | 11:22
A-
A+

Doc-P-1423605-638948535401085416.jpg
Doc-P-1423605-638948535401085416.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ضرب زلزال بقوة 6,9 درجات ساحل وسط الفيليبين مساء الثلاثاء، وفق المعهد الأميركي للجيوفيزياء، بعدما أفاد في وقت سابق بأن قوة الزلزال بلغت 7 درجات.
Advertisement

وتم تحديد مركز الزلزال على بعد حوالى 11 كلم شرق-جنوب شرق مدينة كالابي في مقاطعة بوهول، والتي يناهز عدد سكانها 33 الف نسمة.

أفاد مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ بعدم وجود خطر تسونامي.

وتعد الزلازل حدثا متكررا في الفيليبين الواقعة ضمن منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة تنشط فيها الزلازل والبراكين.

ومعظم الزلازل التي تحدث ضعيفة، لكن الزلازل القوية والمدمرة تقع عشوائيا بدون توافر أي تقنية تتيح التنبؤ بزمانها ومكانها، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
زلزال بقوة 6 درجات يضرب سواحل جزيرة جاوة في إندونيسيا (العربية)
lebanon 24
01/10/2025 01:10:15 Lebanon 24 Lebanon 24
زلزال بقوة 3.2 درجات يضرب جنوبي العاصمة الجزائرية (سكاي نيوز)
lebanon 24
01/10/2025 01:10:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بقوة 4.9 درجات.. زلزال يضرب شمال غرب تركيا
lebanon 24
01/10/2025 01:10:15 Lebanon 24 Lebanon 24
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب كامتشاتكا الروسية
lebanon 24
01/10/2025 01:10:15 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة الصحافة الفرنسية

الصحافة الفرنسية

المعهد الأميركي

الوكالة الوطنية

المحيط الهادئ

مركز التحذير

الفرنسية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:54 | 2025-09-30
16:52 | 2025-09-30
16:45 | 2025-09-30
16:30 | 2025-09-30
16:24 | 2025-09-30
16:06 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24