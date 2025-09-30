زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب وسط الفيليبين

Advertisement

ضرب زلزال بقوة 6,9 درجات ساحل وسط مساء الثلاثاء، وفق للجيوفيزياء، بعدما أفاد في وقت سابق بأن قوة الزلزال بلغت 7 درجات.وتم تحديد مركز الزلزال على بعد حوالى 11 كلم شرق-جنوب شرق مدينة كالابي في مقاطعة بوهول، والتي يناهز عدد سكانها 33 الف نسمة.أفاد من تسونامي في بعدم وجود خطر تسونامي.وتعد الزلازل حدثا متكررا في الفيليبين الواقعة ضمن منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة تنشط فيها الزلازل والبراكين.ومعظم الزلازل التي تحدث ضعيفة، لكن الزلازل القوية والمدمرة تقع عشوائيا بدون توافر أي تقنية تتيح التنبؤ بزمانها ومكانها، بحسب " ". (الوكالة الوطنية)