عربي-دولي
زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب وسط الفيليبين
Lebanon 24
30-09-2025
|
11:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
ضرب زلزال بقوة 6,9 درجات ساحل وسط
الفيليبين
مساء الثلاثاء، وفق
المعهد الأميركي
للجيوفيزياء، بعدما أفاد في وقت سابق بأن قوة الزلزال بلغت 7 درجات.
وتم تحديد مركز الزلزال على بعد حوالى 11 كلم شرق-جنوب شرق مدينة كالابي في مقاطعة بوهول، والتي يناهز عدد سكانها 33 الف نسمة.
أفاد
مركز التحذير
من تسونامي في
المحيط الهادئ
بعدم وجود خطر تسونامي.
وتعد الزلازل حدثا متكررا في الفيليبين الواقعة ضمن منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة تنشط فيها الزلازل والبراكين.
ومعظم الزلازل التي تحدث ضعيفة، لكن الزلازل القوية والمدمرة تقع عشوائيا بدون توافر أي تقنية تتيح التنبؤ بزمانها ومكانها، بحسب "
وكالة الصحافة الفرنسية
". (الوكالة الوطنية)
تابع
