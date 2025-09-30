Advertisement

عربي-دولي

مُتهم بالتعذيب والقتل بعهد الأسد.. من هو القيادي السوري الذي أُوقف بألمانيا؟

Lebanon 24
30-09-2025 | 11:35
A-
A+
Doc-P-1423614-638948545254784068.jpg
Doc-P-1423614-638948545254784068.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ألقت السلطات الألمانية القبض في برلين، على رجل يُشتبه بأنه قيادي سابق في مجموعة تابعة للنظام السوري المخلوع بشار الأسد، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
Advertisement

وبحسب الادعاء العام الاتحادي، فإن الموقوف شارك عام 2011 مع عناصر في قمع مظاهرات بمدينة حلب، عبر اعتداءات وحشية على المتظاهرين باستخدام العصي المعدنية والأنابيب الحديدية وأجهزة الصعق الكهربائي. وتشير التحقيقات إلى أن هذه الاعتداءات تكررت ثماني مرات عقب صلاة الجمعة، وأسفرت في إحدى الحالات عن وفاة متظاهر متأثراً بجروحه.

كما اتهم الادعاء المتهم وأعوانه بتسليم بعض المدنيين إلى الشرطة وأجهزة الاستخبارات السورية، حيث تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة.

وجرى توقيفه من قبل المكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية بدعم من شرطة برلين، على أن يُنقل إلى كارلسروه للمثول أمام قاضي التحقيق في المحكمة الاتحادية العليا، للبت في مسألة توقيفه الاحتياطي. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
الشرع: الشعب السوري ثار من أجل كرامته فقوبل بالتعذيب والتنكيل
lebanon 24
01/10/2025 01:10:30 Lebanon 24 Lebanon 24
والد نجم رياضي متهم بالشروع في القتل
lebanon 24
01/10/2025 01:10:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مُقدم برامج متّهم بقتل صديقته.. إليكم التفاصيل
lebanon 24
01/10/2025 01:10:30 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف متهم بجرائم سلب.. هذا ما ضبط بحوزته
lebanon 24
01/10/2025 01:10:30 Lebanon 24 Lebanon 24

المكتب الاتحادي

قاضي التحقيق

صلاة الجمعة

بشار الأسد

الألمانية

سكاي نيوز

السورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:54 | 2025-09-30
16:52 | 2025-09-30
16:45 | 2025-09-30
16:30 | 2025-09-30
16:24 | 2025-09-30
16:06 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24