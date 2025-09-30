مُتهم بالتعذيب والقتل بعهد الأسد.. من هو القيادي السوري الذي أُوقف بألمانيا؟

Advertisement

ألقت السلطات القبض في ، على رجل يُشتبه بأنه قيادي سابق في مجموعة تابعة للنظام السوري المخلوع ، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.وبحسب الادعاء العام الاتحادي، فإن الموقوف شارك عام 2011 مع عناصر في قمع مظاهرات بمدينة حلب، عبر اعتداءات وحشية على المتظاهرين باستخدام العصي المعدنية والأنابيب الحديدية وأجهزة الصعق الكهربائي. وتشير التحقيقات إلى أن هذه الاعتداءات تكررت ثماني مرات عقب ، وأسفرت في إحدى الحالات عن وفاة متظاهر متأثراً بجروحه.كما اتهم الادعاء المتهم وأعوانه بتسليم بعض المدنيين إلى الشرطة وأجهزة الاستخبارات ، حيث تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة.وجرى توقيفه من قبل للتحقيقات الجنائية بدعم من شرطة برلين، على أن يُنقل إلى كارلسروه للمثول أمام في المحكمة الاتحادية ، للبت في مسألة توقيفه الاحتياطي. (سكاي نيوز)