ترامب يهدّد "حماس".. تحذيرات نارية وردود فلسطينية غاضبة

Advertisement

لوّح الرئيس الأميركي بأن حركة ستدفع "ثمناً في الجحيم" إذا لم توقّع على الاتفاق المطروح، مؤكداً أن التوقيع سيكون "في مصلحتهم"، قائلاً: "الاتفاق بحاجة فقط لتوقيع حركة حماس.. آمل أن يوقعوا"، مضيفاً أن موافقة الحركة قد تخلق "شيئاً رائعاً لاحقاً".لكن ردود الفعل جاءت حادّة. إذ قال مصدر في حماس لوكالة " " إن خطة "منحازة تماماً لإسرائيل"، وتفرض "شروطاً تعجيزية" وتهدف في جوهرها إلى " على الحركة". فيما شدّد مسؤول فلسطيني آخر على أن تبنّى "كل الشروط بالكامل"، مؤكداً أن الخطة "لا تحقق للشعب الفلسطيني أي حقوق مشروعة".، اعتبر مندوب لدى أن بلاده "ستكمل المهمة" إذا رفضت حماس خطة ترامب، في إشارة واضحة إلى المضي قدماً بالتصعيد.