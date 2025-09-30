Advertisement

عربي-دولي

ترامب يهدّد "حماس".. تحذيرات نارية وردود فلسطينية غاضبة

Lebanon 24
30-09-2025 | 11:45
لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن حركة حماس ستدفع "ثمناً في الجحيم" إذا لم توقّع على الاتفاق المطروح، مؤكداً أن التوقيع سيكون "في مصلحتهم"، قائلاً: "الاتفاق بحاجة فقط لتوقيع حركة حماس.. آمل أن يوقعوا"، مضيفاً أن موافقة الحركة قد تخلق "شيئاً رائعاً لاحقاً".
لكن ردود الفعل الفلسطينية جاءت حادّة. إذ قال مصدر في حماس لوكالة "رويترز" إن خطة ترامب "منحازة تماماً لإسرائيل"، وتفرض "شروطاً تعجيزية" وتهدف في جوهرها إلى "القضاء على الحركة". فيما شدّد مسؤول فلسطيني آخر على أن ترمب تبنّى "كل الشروط الإسرائيلية بالكامل"، مؤكداً أن الخطة "لا تحقق للشعب الفلسطيني أي حقوق مشروعة".

من جهته، اعتبر مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة أن بلاده "ستكمل المهمة" إذا رفضت حماس خطة ترامب، في إشارة واضحة إلى المضي قدماً بالتصعيد.
