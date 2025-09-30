26
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
21
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
7
o
بشري
18
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
عربي-دولي
ترامب يهدّد "حماس".. تحذيرات نارية وردود فلسطينية غاضبة
Lebanon 24
30-09-2025
|
11:45
photos
0
لوّح الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بأن حركة
حماس
ستدفع "ثمناً في الجحيم" إذا لم توقّع على الاتفاق المطروح، مؤكداً أن التوقيع سيكون "في مصلحتهم"، قائلاً: "الاتفاق بحاجة فقط لتوقيع حركة حماس.. آمل أن يوقعوا"، مضيفاً أن موافقة الحركة قد تخلق "شيئاً رائعاً لاحقاً".
لكن ردود الفعل
الفلسطينية
جاءت حادّة. إذ قال مصدر في حماس لوكالة "
رويترز
" إن خطة
ترامب
"منحازة تماماً لإسرائيل"، وتفرض "شروطاً تعجيزية" وتهدف في جوهرها إلى "
القضاء
على الحركة". فيما شدّد مسؤول فلسطيني آخر على أن
ترمب
تبنّى "كل الشروط
الإسرائيلية
بالكامل"، مؤكداً أن الخطة "لا تحقق للشعب الفلسطيني أي حقوق مشروعة".
من جهته
، اعتبر مندوب
إسرائيل
لدى
الأمم المتحدة
أن بلاده "ستكمل المهمة" إذا رفضت حماس خطة ترامب، في إشارة واضحة إلى المضي قدماً بالتصعيد.
