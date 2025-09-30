Advertisement

عربي-دولي

بلجيكا: انتهاكات إسرائيل واضحة

Lebanon 24
30-09-2025 | 12:15
قال وزير خارجية بلجيكا "إن اعترافنا بدولة فلسطين مشروط بعودة كل الرهائن".
وأشار الى "أن ما تقوم به إسرائيل انتهاك واضح للقانون الدولي".
أضاف: ندين انتهاكات إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني. (العربية)
دولة فلسطين

إسرائيل

فلسطين

بلجيك

