الجيش الإسرائيلي: الحرب مستمرة والقرار السياسي مفتوح

Advertisement

أشار الجيش إلى "أن الحرب في غزة مستمرة ونقترب من تحقيق أهدافنا".أضاف: "سنمنح القيادة السياسية مرونة في أي قرار يتعلق بإدارة المعركة بغزة".وتابع: نحن في واقع فريد وبفترة حرب تاريخية وعند هام. (الحدث)