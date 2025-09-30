Advertisement

عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي: الحرب مستمرة والقرار السياسي مفتوح

Lebanon 24
30-09-2025 | 12:42
A-
A+

Doc-P-1423645-638948582459509906.jpg
Doc-P-1423645-638948582459509906.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشار الجيش الإسرائيلي إلى "أن الحرب في غزة مستمرة ونقترب من تحقيق أهدافنا".
Advertisement
أضاف: "سنمنح القيادة السياسية مرونة في أي قرار يتعلق بإدارة المعركة بغزة".
وتابع: نحن في واقع فريد وبفترة حرب تاريخية وعند مفترق طرق هام. (الحدث)
مواضيع ذات صلة
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل
lebanon 24
01/10/2025 01:10:50 Lebanon 24 Lebanon 24
عضو المجلس السياسي لحزب الله غالب أبو زينب: كل الخطوط مفتوحة للحوار بالنسبة لنا (الجزيرة)
lebanon 24
01/10/2025 01:10:50 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: حكومة مجرم الحرب نتنياهو تشن حربا مفتوحة على المدنيين الأبرياء ولا سيما في مدينة غزة
lebanon 24
01/10/2025 01:10:50 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن مسؤولين إسرائيليين كبار: قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة قرار سياسي
lebanon 24
01/10/2025 01:10:50 Lebanon 24 Lebanon 24

مفترق طرق

إسرائيل

دارت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:54 | 2025-09-30
16:52 | 2025-09-30
16:45 | 2025-09-30
16:30 | 2025-09-30
16:24 | 2025-09-30
16:06 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24