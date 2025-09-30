ابنة رئيس عربي سابق في قبضة الأمن

Advertisement

ومن المقرر أن تمثل حليمة، يوم الأربعاء، أمام لإبلاغها بطلب الاعتقال المؤقت، قبل أن تُعرض لاحقًا على قاضٍ مختص للبت في وضعها بين المراقبة القضائية أو تسليمها، من دون توضيح السبب المباشر وراء الطلب التونسي.يُذكر أنّ حليمة هي الابنة الصغرى لبن علي من زوجته ليلى ، وقد غادرت تونس مع والديها إثر الشعبية التي أطاحت بالنظام في 14 كانون الثاني2011، وكان عمرها آنذاك 18 عامًا.