عربي-دولي

ابنة رئيس عربي سابق في قبضة الأمن

Lebanon 24
30-09-2025 | 12:48
أفاد مصدر قضائي فرنسي لصحيفة لوفيغارو أنّ السلطات في باريس أوقفت حليمة بن علي، ابنة الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، وذلك استجابة لطلب رسمي من تونس.
ومن المقرر أن تمثل حليمة، يوم الأربعاء، أمام النيابة العامة لإبلاغها بطلب الاعتقال المؤقت، قبل أن تُعرض لاحقًا على قاضٍ مختص للبت في وضعها بين المراقبة القضائية أو تسليمها، من دون توضيح السبب المباشر وراء الطلب التونسي.

يُذكر أنّ حليمة هي الابنة الصغرى لبن علي من زوجته ليلى الطرابلسي، وقد غادرت تونس مع والديها إثر الثورة الشعبية التي أطاحت بالنظام في 14 كانون الثاني2011، وكان عمرها آنذاك 18 عامًا.
