عربي-دولي

ملياردير عربي ضمن هيئة حكام غزة بعد انتهاء الحرب.. هذه هويته

Lebanon 24
30-09-2025 | 13:01
في تطور مفاجئ، كشفت وثيقة بريطانية سرية عن ملامح هيئة حاكمة انتقالية لقطاع غزة تحمل اسم "غزة الدولية للسلطة الانتقالية"، من المقرر أن تعمل كـ"سلطة سياسية وقانونية عليا" بتفويض من مجلس الأمن الدولي.
الوثيقة، المكونة من 21 صفحة وأعدتها فرقة عمل يقودها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، طرحت أن تتألف الهيئة من 7 إلى 10 أعضاء، بينهم أسماء لافتة أبرزها الملياردير المصري نجيب ساويرس، إلى جانب مارك روان (مدير "أبولو جلوبال مانجمنت") وأرييه لايتستون (معهد اتفاقيات إبراهيم)، فضلاً عن مسؤول أممي كبير مثل سيغريد كاغ. كما نصّت على ضرورة إشراك ممثل فلسطيني "مؤهل" من رجال الأعمال أو الأمن في غزة.

وتمنح الوثيقة بلير صلاحيات واسعة في الملفات السياسية والأمنية وإعادة الإعمار، مع اعتماد نموذج شراكات عامة–خاصة لإدارة المشاريع، ما أثار انتقادات فلسطينية اعتبرت أن الخطة "تهمّش" السلطة الفلسطينية.

بالتوازي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطة من 20 بندًا لـ"غزة الجديدة"، تشمل:

إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين مقابل أكثر من 1900 أسير فلسطيني.

انسحاب إسرائيلي تدريجي إلى خطوط متفق عليها.

فتح معابر إنسانية دون قيود بإشراف الأمم المتحدة والصليب الأحمر.

رفض أي تهجير قسري للفلسطينيين أو ضم إسرائيلي للضفة.

تحويل غزة إلى منطقة حرة سياحية وتنموية بدعم استثمارات دولية، مع تعزيز مسار حل الدولتين. (روسيا اليوم)
